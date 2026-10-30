Συνταγή: Κρέμα σοκολάτας γάλακτος με ξύσμα πορτοκαλιού -Αρωματική και βελούδινη, έτοιμη σε 5΄ - iefimerida.gr

Η πιο μυρωδάτη σοκολατένια κρέμα γίνεται σε χρόνο μηδέν. Με φρέσκο πορτοκάλι, τριμμένη κουβερτούρα, γάλα, κορν φλάουρ και λίγη ζάχαρη στην κατσαρόλα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το κορν φλάουρ διαλύεται σε μικρή ποσότητα γάλακτος, ενώ το υπόλοιπο γάλα ζεσταίνεται σε κατσαρόλα με τη ζάχαρη, το ξύσμα πορτοκαλιού και το αλάτι. Το μείγμα ανακατεύεται καλά σε μέτρια φωτιά για να ζεσταθεί ομοιόμορφα.

Στο ζεστό γάλα προστίθεται το διαλυμένο κορν φλάουρ. Το ανακάτεμα συνεχίζεται με σύρμα για τουλάχιστον πέντε λεπτά, μέχρι το μείγμα να πήξει και να αποκτήσει την υφή κρέμας, χωρίς να κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας.

Η κατσαρόλα αποσύρεται από τη φωτιά και αμέσως προστίθεται η τριμμένη κουβερτούρα. Ακολουθεί συνεχές ανακάτεμα μέχρι η σοκολάτα να λιώσει πλήρως, δημιουργώντας ένα ομοιογενές και βελούδινο σοκολατένιο μείγμα χωρίς σβόλους.

Η κρέμα αφήνεται να κρυώσει τελείως και μεταφέρεται σε κορνέ. Τοποθετείται στο ψυγείο για 2-3 ώρες ώστε να παγώσει καλά και στη συνέχεια σερβίρεται σε μπολ, σχηματίζοντας ροζέτες για την τελική παρουσίαση.

Η σοκολατένια κρέμα είναι ένα απλό γλυκό που όμως δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, για αυτό και μας λύνει τα χέρια σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα που χειμωνιάζει όμως και τα εσπεριδοειδή μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι μπορούμε να την εμπλουτίσουμε και να την κάνουμε ακόμα πιο απολαυστική καλύπτοντας μέσα σε 5 λεπτά τη λιγούρα μας για σοκολάτα αλλά και την ανάγκη μας για κάτι πιο φρουτένιο. Επειδή λοιπόν η σοκολάτα με τα εσπεριδοειδή, και ειδικά με το πορτοκάλι, κάνουν τον τέλειο συνδυασμό σας προτείνουμε να φτιάξετε μια κρέμα με κουβερτούρα γάλακτος και μπόλικο ξύσμα. Έτσι θα δώσετε μια επιπλέον αρωματική αλλά και γευστική πινελιά σε ένα απλό επιδόρπιο αλλά και μια ανεπαίσθητα πικρή επίγευση που του πάει εξαιρετικά.

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Φωτογραφία: Shutterstock



Κρέμα σοκολάτας γάλακτος με ξύσμα πορτοκαλιού

Υλικά για 4-6 μερίδες

1 λίτρο φρέσκο γάλα

200 γρ. κουβερτούρα γάλακτος, ψιλοκομμένη

4 κ.σ. κορν φλάουρ

4 κ.σ. ζάχαρη

ξύσμα από 1 πορτοκάλι (ακέρωτο)

μια πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Σε ένα φλιτζάνι γάλα διαλύουμε το κορν φλάουρ ανακατεύοντας με ένα κουτάλι. Το υπόλοιπο το ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα μαζί με τη ζάχαρη, το ξύσμα και το αλάτι. Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε καλά με σύρμα ώστε να ζεσταθεί χωρίς να πάρει βράση και να κολλήσει από κάτω. Προσθέτουμε το γάλα με το κορν φλάουρ και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για τουλάχιστον 5 λεπτά μέχρι να πήξει η κρέμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε την τριμμένη κουβερτούρα γάλακτος και ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει και να δημιουργηθεί ένα βελούδινο μείγμα. Αφήνουμε την κρέμα να κρυώσει εντελώς και τη βάζουμε μέσα σε ένα κορνέ. Τοποθετούμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες και σερβίρουμε σε μπολάκια, σχηματίζοντας ροζέτες.

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Tip

Για επιπλέον γεύση και άρωμα πορτοκαλιού μπορούμε να βάλουμε και μέσα στην κρέμα χυμό από ένα πορτοκάλι. Επίσης μπορούμε να φτιάξουμε την ίδια κρέμα με λευκή σοκολάτα και λεμόνι ή μπίτερ κουβερτούρα και μανταρίνι, ταιριάζουν όλα μεταξύ τους εξίσου.