Συνταγή: Κόκκινη κρεατόσουπα με κριθαράκι -Ζεστή και λαχταριστή - iefimerida.gr

Όλα τα μυστικά για να φτιάξουμε το πιο νόστιμο χειμωνιάτικο φαγητό.

Οι σούπες είναι το πιο αγαπημένο φαγητό του χειμώνα. Ένα αχνιστό ζουμί, πλούσιο σε αρώματα και γεύση πάντα λειτουργεί σαν βάλσαμο για τον οργανισμό μας. Ειδικά τις ημέρες που ο καιρός είναι βροχερός και οι θερμοκρασίες χαμηλές κάθε κουταλιά μοιάζει με ζεστή αγκαλιά που μας τυλίγει. Και το καλύτερο; Οι σούπες κάθε λογής είναι δυναμωτικές αφού προσφέρουν στον οργανισμό μας όλα εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται σε μια μορφή τόσο νόστιμη που κανείς δεν μπορεί να της αντισταθεί.

Η ελληνική γαστρονομική παράδοση είναι γεμάτη συνταγές για σούπες με πολλά και διαφορετικά υλικά. Λαχανικά, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, όσπρια, ρύζι και ζυμαρικά συνδυάζονται με μοναδικούς τρόπους και το αποτέλεσμα απογειώνεται με τα κατάλληλα μπαχαρικά και φυσικά με το μοναδικό μας ελαιόλαδο. Από τις πιο κλασικές του ελληνικού συνταγολογίου είναι η μοσχαρόσουπα με ντομάτα και κριθαράκι. Με την συνταγή που σας δίνουμε παρακάτω θα τη φτιάξετε τέλεια και θα την απολαύσετε στη θαλπωρή του σπιτιού σας.

Κόκκινη μοσχαρόσουπα / Φωτογραφία: Unsplash

Κόκκινη κρεατόσουπα με κριθαράκι

Υλικά για 4 μερίδες

1 κιλό μοσχάρι ποντίκι με κόκαλο, κομμένο σε κύβους

2 δαφνόφυλλα

2 κλωνάρια σέλερι, χοντροκομμένο

2 πράσα, σε ροδέλες

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 ντομάτες, ψιλοκομμένες ή 1 κονσέρβα ντοματάκια κονκασέ

﻿μια πρέζα ζάχαρη

½ φλ. ε.π. ελαιόλαδο

﻿½ φλ. κριθαράκι μέτριο

αλάτι

﻿φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Βάζουμε το κρέας σε μια κατσαρόλα και προσθέτουμε νερό μέχρι να σκεπαστεί εντελώς (η στάθμη να είναι 5 εκ. πάνω από το κρέας). Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά και όταν αρχίσει να κοχλάζει χαμηλώνουμε (από δυνατή σε μέτρια). Βράζουμε για 30 λεπτά με ανοιχτό καπάκι και ταυτόχρονα ξαφρίζουμε καλά. Προσθέτουμε τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη και μπόλικο αλατοπίπερο. Ανακατεύουμε και βράζουμε, με κλειστό καπάκι για 30 λεπτά ακόμα. Τέλος, ρίχνουμε το κριθαράκι και βράζουμε για 15 λεπτά. Σερβίρουμε τη σούπα καυτή με έξτρα φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Tips

-Εκτός από κριθαράκι μπορείτε να φτιάξετε τη συγκεκριμένη σούπα με ρύζι ή τραχανά, της πηγαίνουν εξίσου.

-Πασπαλίστε κάθε πιάτο με 1-2 κουταλιές τριμμένο τυρί. Μια πικάντικη βαρελίσια φέτα, ένα παλαιωμένο κασέρι ή ένα καπνιστό τυρί τύπου Μετσοβόνε είναι ό,τι πρέπει. Θα λιώσουν μέσα στη σούπα και θα της δώσουν υπέροχη γεύση και υφή.