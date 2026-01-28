Συνταγή: Λαχταριστό κέικ μήλου με μόνο 5 υλικά -Εύκολο και γρήγορο - iefimerida.gr

Φτιάχνουμε το πιο εύκολο και γρήγορο κέικ με φρέσκα και αρωματικά μήλα.

Τα γλυκά που φτιάχνονται με μήλα είναι τα αγαπημένα μας αυτή την εποχή. Όχι μόνο γιατί βρίσκουμε στην αγορά τα συγκεκριμένα φρούτα πιο φρέσκα και μοσχοβολιστά από ποτέ αλλά και επειδή οι συνταγές στις οποίες πρωταγωνιστούν είναι άπειρες. Όταν έχουμε λοιπόν πολλές επιλογές για κάτι που μας αρέσει πολύ, σίγουρα ανάμεσά τους θα βρούμε και κάποιες που συνδυάζουν την απόλαυση με την ευκολία. Αν δεν διαθέτετε λοιπόν τον χρόνο και τα υλικά για να φτιάξετε μια κλασική μηλόπιτα αλλά λιγουρεύεστε ένα γλυκό με μήλο φτιάξτε ένα γρήγορο κέικ σαν αυτό που σας προτείνουμε. Πέντε βασικά υλικά και ένα καλό ανακάτεμα, με ή χωρίς μίξερ, αρκούν για τέλειο αποτέλεσμα.

