Συνταγή: Η πιο αρωματική πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας -Αφράτη και ζουμερή, χωρίς μίξερ - iefimerida.gr

Λαχταριστή και μυρωδάτη, αυτή η πορτοκαλόπιτα γίνεται πανεύκολα.

Τα σιροπιαστά γλυκά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ελληνικής παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ωστόσο, η πορτοκαλόπιτα είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση η οποία αν και μετράει πολλές δεκαετίες ιστορίας τα τελευταία χρόνια ζει νέες δόξες. Τη βρίσκουμε σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία αλλά και σε εστιατόρια όλων των κατηγοριών, σε κλασικές και μοντέρνες εκδοχές. Αυτό που την κάνει πάντα να ξεχωρίζει και να μας αρέσει τόσο πολύ είναι φυσικά τα φρέσκα και ζουμερά πορτοκάλια που της δίνουν απίθανο άρωμα, εντυπωσιακό χρώμα και πλούσια γεύση που ισορροπεί ανάμεσα στη γλύκα, την οξύτητα και το ανεπαίσθητο, πικρό στοιχείο που αφήνει στην επίγευση.

Σε γενικές γραμμές είναι ένα εύκολο γλυκό χωρίς πολλές διαδικασίες και ιδιαίτερο παίδεμα. Κατά κανόνα είναι ένα κέικ ή ένα μείγμα με φύλλα το οποίο ψήνεται στον φούρνο και έπειτα σιροπιάζεται. Μια τέτοια κλασική βερσιόν θα σας δώσουμε κι εμείς για να τη φτιάξετε στο σπίτι εύκολα και γρήγορα όπως την κάνουν στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές που παράγουν τα ωραιότερα ελληνικά πορτοκάλια.

Πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας

Υλικά για 10-12 μερίδες

1 πακέτο φύλλο κρούστας

4 πορτοκάλια, λιωμένα στο μούλτι (μόνο η ψίχα)

4 αυγά, χτυπημένα

½ φλ. ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική

1 φλ. ε.π. ελαιόλαδο

μια πρέζα αλάτι

½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας ή σπόροι από μισό φρέσκο λοβό

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι

ξύσμα από 2 πορτοκάλια (ακέρωτα)

Για το σιρόπι



½ κούπα νερό 2 κούπες ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική

1½ κούπα φρέσκο χυμό πορτοκάλι

1 ξύλο κανέλας﻿

Εκτέλεση

Σιρόπι: Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε όλα τα υλικά σε μέτρια φωτιά. Βράζουμε για 5 λεπτά (από τη στιγμή που θα κοχλάσει) και αποσύρουμε.

Πορτοκαλόπιτα: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C στον αέρα. Με ένα ψαλίδι ή με τα χέρια κόβουμε-μαδάμε τα φύλλα σε μικρά κομμάτια. σπάμε με τα χέρια και τα θρυμματίζουμε σε πολύ-πολύ μικρά κομμάτια. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το ελαιόλαδο, το αλάτι και τη βανίλια. Ανακατεύουμε καλά με σύρμα και προσθέτουμε το μπέικιν, το γιαούρτι και το ξύσμα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα προσθέτοντας λίγα λίγα τα φύλλα. Ψήνουμε για 40 λεπτά μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει από πάνω. Όπως είναι ζεστή την τρυπάμε σε διάφορα σημεία με ένα μικρό μαχαίρι και περιχύνουμε αργά με το κρύο σιρόπι. Αφήνουμε για τουλάχιστον 1 ώρα να σταθεί και αν απορροφήσει το σιρόπι. Κόβουμε και σερβίρουμε χλιαρή ή κρύα.

Tips

-Το απίστευτο twist αυτού του γλυκού είναι ότι μπορείτε να το φτιάξετε και με μανταρίνια. Βγαίνει απείρως πιο αρωματικό και γευστικό, ειδικά αν βάλετε και λίγη τριμμένη μαστίχα που πάει τέλεια με τα μανταρίνια.

-Επίσης, επειδή τα εσπεριδοειδή ταιριάζουν τρομερά με τη σοκολάτα δοκιμάστε να συνοδεύσετε αυτό το γλυκό με σοκολατένιο παγωτό ή σιρόπι μαύρης κουβερτούρας.