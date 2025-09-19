Συνταγή: Χοιρινοί κεφτέδες φούρνου -Αφράτοι και ζουμεροί - iefimerida.gr

Ωραία τα τηγανητά κεφτεδάκια, αλλά οι φουρνιστοί κεφτέδες έχουν άλλη χάρη, ειδικά όταν είναι χοιρινοί.

Οι κεφτέδες είναι από τα λίγα φαγητά που αρέσουν πολύ σε όλους. Ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας, που σπάνια λείπει από το οικογενειακό τραπέζι, ειδικά όταν υπάρχει παιδί στην οικογένεια. Στη βάση τους είναι απλοί, αλλά όπως όλα τα φαγητά έχουν τα μυστικά τους.

Τις περισσότερες φορές τους φτιάχνουμε με μοσχαρίσιο κιμά ή ανάμεικτο (μοσχάρι και χοιρινό μαζί). Τα μυρωδικά είναι εκείνα που κάνουν τη διαφορά αλλά και το σωστό ψήσιμο παίζει τον ρόλο του. Αν και οι τηγανητοί είναι πιο δημοφιλείς, οι φουρνιστοί έχουν τη δική τους ξεχωριστή χάρη.

Παρακάτω σας δίνουμε μια εύκολη συνταγή με χοιρινό κιμά για να σας βγουν αφράτοι, ζουμεροί μέσα και τραγανοί έξω.

Χοιρινοί κεφτέδες φούρνου / Φωτογραφία: Shutterstock

Χοιρινοί κεφτέδες φούρνου

Υλικά για 4 μερίδες (20 τεμάχια)

1 κιλό κιμάς χοιρινός, από σπάλα

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 ντομάτα, τριμμένη

1 αυγό

½ μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος

½ μάτσο δυόσμος, ψιλοκομμένος

1 σφηνάκι ξίδι από κόκκινο κρασί

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.γ. ρίγανη

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

﻿Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε πολύ καλά με το χέρι. Ζυμώνουμε δυνατά να σπάσουν οι ίνες του κιμά και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Αφήνουμε το μείγμα για 1 ώρα στο ψυγείο μέχρι να σφίξει. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ºC στον αέρα. Πλάθουμε οβάλ κεφτέδες (μεγαλούτσικους) και τους αραδιάζουμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Ψήνουμε για 25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν εξωτερικά αλλά να μείνουν μέσα ζουμεροί, χωρίς να στεγνώσουν. Σερβίρουμε ζεστούς.

Tip

﻿Μια σαλάτα, κατά προτίμηση χωριάτικη, αρκεί για να απολαύσετε αυτούς τους κεφτέδες. Ωστόσο, το ιδανικό συνοδευτικό τους είναι οι πατάτες, τηγανητές ή ψητές, ενώ τους πηγαίνει τέλεια και ο πουρές.