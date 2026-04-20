Συνταγή για χοιρινές μπριζόλες με σάλτσα μουστάρδας και αρακά -Έτοιμες σε 20’ - iefimerida.gr

Μπριζόλες μαλακές και ζουμερές, με τραγανό αρακά και πλούσια λεμονάτη σάλτσα. Ένα πιάτο γρήγορο, γευστικό και θρεπτικό, ό,τι πρέπει για το καθημερινό τραπέζι.

Μια ψητή χοιρινή μπριζόλα με τρυφερό ψαχνό, τραγανό λιπάκι και κόκαλο που δίνει έξτρα νοστιμιά δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη. Απλή αλλά όχι πρόχειρη, μαρινάρεται σε δευτερόλεπτα με λίγο αλατοπίπερο και ρίγανη και ψήνεται σε ένα 20λεπτο, στον φούρνο ή στο τηγάνι. Τώρα αν θέλεις σάλτσα και γαρνιτούρα, κι αυτά γίνονται και μάλιστα στο ίδιο χρόνο, αρκεί να τα κάνεις παράλληλα. Κι αν μια τηγανιά πατάτες σου φαίνεται τετριμμένη ή όχι και τόσο υγιεινή, χρησιμοποίησε τη χοιρινή ως «Δούρειο Ίππο» για να κάνεις τα παιδιά, αλλά και τους μεγάλους, να φάνε κάτι πιο θρεπτικό για το οποίο δεν τρελαίνονται και τόσο. Το χοιρινό ας πούμε πηγαίνει ωραία με τον αρακά ο οποίος τώρα την άνοιξη κυκλοφορεί φρέσκος και ολόγλυκος. Ιδού μια συνταγή για να τα συνδυάσεις όλα μαζί και να έχεις σε λιγότερο από μισή ώρα ένα πεντανόστιμο πλήρες γεύμα.

Χοιρινές μπριζόλες με σάλτσα μουστάρδας και αρακά

Υλικά για 4 μερίδες

Για τις μπριζόλες

4 χοιρινές μπριζόλες λαιμού

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι, λιωμένο στο μούλτι

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες στο μούλτι

2 κ.σ. μουστάρδα (κατά προτίμηση Dijon)

χυμός και ξύσμα από ένα λεμόνι

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

½ κ.γ. ρίγανη

Για τον αρακά

1 κιλό αρακάς (καθαρός καρπός), φρέσκος ή κατεψυγμένος

Εκτέλεση

Χτυπάμε καλά στο μούλτι το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τη μουστάρδα, το ξύσμα, τη ρίγανη και μπόλικο αλατοπίπερο. Βάζουμε τις μπριζόλες σε ένα μπολ, τις περιχύνουμε με το μείγμα και τις τρίβουμε καλά με τα χέρια μας, για να πάει παντού. Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Παράλληλα, γεμίζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με μπόλικο βραστό νερό (από βραστήρα) και τη βάζουμε σε δυνατή φωτιά. Μόλις κοχλάσει το νερό ρίχνουμε μέσα τον αρακά και χαμηλώνουμε τη φωτιά (από δυνατή σε μέτρια). Στραγγίζουμε καλά τις μπριζόλες από τη μαρινάδα τους και τις ψήνουμε στο τηγάνι για 7-8 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν και να καραμελώσουν αλλά να μείνουν μέσα ζουμερές και να μη στεγνώσουν. Βγάζουμε τις μπριζόλες σε μια πιατέλα και σουρώνουμε τον αρακά ο οποίος θέλει τον ίδιο χρόνο για να βράσει (15 λεπτά). Επιστρέφουμε τον αρακά στο τηγάνι που φτιάξαμε τις μπριζόλες ή στην κατσαρόλα του (αν δεν χωράει στο τηγάνι) και από πάνω του ρίχνουμε τη μαρινάδα από το μπολ στο οποίο είχαμε τις μπριζόλες. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα 1-2 φορές (να πάρει γεύση από μείγμα), σβήνουμε με τον χυμό λεμονιού και σερβίρουμε αμέσως μαζί με τις μπριζόλες.

Tips﻿

-Αν πάρετε φρέσκο αρακά (ακαθάριστο) από τη λαϊκή ή τον μανάβη, αγοράστε 1,5 -2 κιλά για να μείνει 1 κιλό καθαρός καρπός όταν τον καθαρίσετε (ανοίγετε με τα χέρια τους λοβούς και βγάζετε από μέσα τους στρογγυλούς καρπούς). Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κατεψυγμένο τον οποίο θα βρείτε καθαρισμένο σε σακούλες του μισού ή του ενός κιλού.

-Για επιπλέον αρώματα και γεύση μπορείτε να προσθέσετε στα υλικά της μαρινάδας και ένα ποτήρι του κρασιού λευκό ξηρό κρασί (κατά προτίμηση έναν συνδυασμό Ασύρτικου και Μαλαγουζιάς που ταιριάζουν με το χοιρινό). Επίσης, μπορείτε να βράσετε τον αρακά σε 1 λίτρο ζωμό λαχανικών και να μην τον σουρώσετε. Έτσι θα βγει ακόμα πιο νόστιμος και χυλωμένος.