Λαχταριστή τάρτα κολοκύθας -Η τέλεια συνταγή για την Ημέρα των Ευχαριστιών - iefimerida.gr

Η αγαπημένη κολοκύθα γίνεται γλυκιά τάρτα και το σπίτι μοσχοβολάει γιορτή.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί στο σπίτι. Να γιορτάσουμε μια γιορτή που ναι μεν δεν προέρχεται από τη δική μας παράδοση αλλά μας δίνει μια ωραία αφορμή για να χαρούμε και να περάσουμε καλά με φίλους και οικογένεια. Πέρα από τη ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα και την καλή διάθεση αυτό που μας φτιάχνει το κέφι λίγο παραπάνω στη συγκεκριμένη περίσταση είναι σίγουρα οι μυρωδιές και οι γεύσεις που συνοδεύουν το Thanksgiving. Εκτός από την πρωταγωνίστρια γαλοπούλα, εκείνα που κλέβουν πάντα τις εντυπώσεις είναι τα γλυκά, με πρώτη και καλύτερη την γλυκιά τάρτα κολοκύθας.

Διαβάστε τη συνταγή στο bovary.gr.



