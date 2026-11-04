Συνταγή για γιουβέτσι χοιρινό -Το μυστικό για σπυρωτό κριθαράκι και μελωμένη σάλτσα - iefimerida.gr

Ο χοιρινός λαιμός μπαίνει στον φούρνο με χοντρό κριθαράκι και μπόλικη μπαχαρένια σάλτσα. Σοτάρουμε καλά, θωρακίζουμε σωστά και περιμένουμε να σιγοψηθεί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Αρχικά, το χοιρινό θωρακίζεται σε δυνατή φωτιά μέχρι να ροδίσει και αφαιρείται. Στο ίδιο λάδι σοτάρεται το κριθαράκι μέχρι να γυαλίσει, προτού αφαιρεθεί και αυτό προσωρινά από την κατσαρόλα για τα επόμενα βήματα.

Στην κατσαρόλα σοτάρονται τα λαχανικά και ο πελτές, προστίθενται τα μπαχαρικά και η ντομάτα και το κρέας επιστρέφει. Το μείγμα σιγοβράζει για μία ώρα ώστε το χοιρινό να μαλακώσει, διατηρώντας όμως αρκετά υγρά.

Το μαγειρεμένο κρέας με τη σάλτσα του μεταφέρεται σε βαθύ πυρέξ ή γάστρα. Το κριθαράκι απλώνεται ομοιόμορφα και το σκεύος ψήνεται σκεπασμένο στους 200°C στον αέρα για μισή ώρα.

Το φαγητό ξεσκεπάζεται και συνεχίζει το ψήσιμο για 15 λεπτά ακόμα, μέχρι να πήξει η σάλτσα και να ροδίσει. Πριν το σερβίρισμα, παραμένει εκτός φούρνου για 10 λεπτά για να απορροφήσει τα υγρά.

Κρέας και κριθαράκι στην ελληνική μαγειρική πάνε μαζί και λέγονται γιουβέτσι. Το γιουβέτσι άλλωστε δεν είναι ένα απλό φαγητό αλλά μια ολόκληρη κατηγορία που έχει πάρει το όνομά της από το πύλινο ταψί ή τα μικρά κεραμικά μπολάκια τα οποία οι Τούρκοι ονομάζουν έτσι. Με σειρά δημοφιλίας, πρώτο στο μυαλό μας έρχεται το μοσχάρι και ύστερα σίγουρα το κοτόπουλο. Οι πιο μερακλήδες βέβαια προτιμούν το αρνί και φυσικά το χοιρινό με το νόστιμο λιπάκι και το τρυφερό ψαχνό. Σε κάθε περίπτωση, το σπυρωτό ζυμαρικό και η δεμένη κατακόκκινη σάλτσα που μοσχοβολάει δάφνη και μπαχάρι είναι τα κύρια ζητούμενα. Γι αυτό κι εμείς σας προτείνουμε να το φτιάξετε κλασικό και σας δίνουμε 2-3 κόλπα για να βγει τέλειο. Τα βασικά που δεν πρέπει με τίποτα να παραλείψετε είναι το θωράκισμα του κρέατος για να βγει νόστιμο και ζουμερό, το σοτάρισμα του ζυμαρικού για να μείνει σπυρωτό και να μη λασπώσει και φυσικά το αργό μαγείρεμα-ψήσιμο στην κατσαρόλα και έπειτα στον φούρνο για αν δέσουν όλα όπως πρέπει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Shutterstock

Γιουβέτσι χοιρινό

Υλικά για 6 μερίδες

1 κιλό χοιρινός λαιμός, χωρίς κόκαλο, κομμένος σε χοντρές λωρίδες

500 γρ. χοντρό κριθαράκι

6 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

2 καρότα, σε ροδέλες

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. πελτές ντομάτας

4 κόκκοι μπαχάρι

2 φύλλα δάφνης

1 ξύλο κανέλας

6 ώριμες ντομάτες, τριμμένες στον τρίφτη ή 3 κονσέρβες ντοματάκι κονκασέ (1.200 γρ.)

μια πρέζα ζάχαρη

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1,5 λίτρο καυτό ζωμό λαχανικών ή κρέατος

1 χούφτα φύλλα μαϊντανού

Εκτέλεση

Σε μια βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και θωρακίζουμε το χοιρινό για 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Με τρυπητή κουτάλα το βγάζουμε σε μια πιατέλα και χαμηλώνουμε τη φωτιά (από δυνατή σε μέτρια). Σοτάρουμε το κριθαράκι, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα για 1 λεπτό, μέχρι να γυαλίσει. Το βγάζουμε και αυτό, με την τρυπητή κουτάλα, σε ένα μεγάλο μπολ. Συνεχίζουμε ρίχνοντας το καρότο, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά και επιστρέφουμε το κρέας στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε τον πελτέ, τη δάφνη, το μπαχάρι και την κανέλα. Ανακατεύουμε λίγο ακόμα μέχρι να πιάσει ελάχιστα στον πάτο της κατσαρόλας ο πελτές (να καβουρδιστεί). Ρίχνουμε τις ντομάτες και μόλις κοχλάσουν, ανακατεύουμε ξύνοντας τον πάτο της κατσαρόλας για να μουλιάσει και να ξεκολλήσει ό,τι έχει μείνει κάτω από το χοιρινό, τον πελτέ και τα λαχανικά. Πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη, προσθέτουμε τον ζωμό και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε να βράσει και σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Μαγειρεύουμε για 1 ώρα, μέχρι να μαλακώσει το χοιρινό αλλά να μείνουν αρκετά ζουμιά στην κατσαρόλα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα. Αδειάζουμε προσεκτικά το φαγητό σε βαθύ πυρέξ ή γάστρα. Μοιράζουμε γύρω γύρω το κριθαράκι (φροντίζουμε να απλωθεί ομοιόμορφα και να καλύπτεται εντελώς από τα υγρά του φαγητού). Πασπαλίζουμε με μπόλικο πιπέρι και ανακινούμε καλά. Σκεπάζουμε το ταψί με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο ή τη γάστρα με καπάκι και ψήνουμε για μισή ώρα. Ξεσκεπάζουμε το φαγητό και ψήνουμε για 15 λεπτά ακόμα μέχρι να πήξει η σάλτσα και να ροδίσουν από πάνω το κρέας και το κριθαράκι. Αφήνουμε το φαγητό εκτός φούρνου για τουλάχιστον 10 λεπτά ώστε να χλιάνει και να ρουφήξει καλύτερα τα υγρά. Μοιράζουμε στα πιάτα και πασπαλίζουμε με λίγο μαϊντανό από πάνω.