 Συνταγή για γιουβαρλάκια αυγολέμονο -Το ιδανικό πιάτο για τις φθινοπωρινές Κυριακές - iefimerida.gr
Συνταγή για γιουβαρλάκια αυγολέμονο -Το ιδανικό πιάτο για τις φθινοπωρινές Κυριακές

Γιουβαρλάκια αυγολέμονο / Φωτογραφία: Shutterstock
ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
Ζωή Παπαφωτίου

Η συνταγή για γιουβαρλάκια αυγολέμονο είναι η πιο απολαυστική συνταγή του φθινοπώρου.

Με το που πέσει λίγο η θερμοκρασία, με την παραμικρή υπόνοια ότι ήρθε το φθινόπωρο, λιγουρευόμαστε γιουβαρλάκια. Ζεστά και λαχταριστά, είναι το πιο κλασικό οικογενειακό πιάτο αυτής της εποχής. Συνήθως τα τρώμε Κυριακή που μαζευόμαστε όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι. Άλλωστε, η μέρα αυτή έχει τη δική της ξεχωριστή αξία και εμείς τον ανάλογο χρόνο να μπούμε στην κουζίνα και να φτιάξουμε με την ησυχία μας αυτό το υπέροχο φαγητό.

Διαβάστε τη συνταγή στο bovary.gr.

