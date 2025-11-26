 Η τέλεια συνταγή για όσους θέλουν να γιορτάσουν το Thanksgiving στην Ελλάδα: Γαλοπούλα με σάλτσα κράνμπερι - iefimerida.gr
Η τέλεια συνταγή για όσους θέλουν να γιορτάσουν το Thanksgiving στην Ελλάδα: Γαλοπούλα με σάλτσα κράνμπερι

Ψητή γαλοπούλα / Φωτογραφία: Unsplash
ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
Ζωή Παπαφωτίου

Η απολαυστική συνταγή του αμερικάνικου εθίμου που έχει κατακτήσει τον κόσμο.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving Day) είναι μια γιορτή που τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αγαπημένες μας ταινίες και σειρές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν τη γιορτάζει μόνο η Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς) αλλά ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκει αφορμή να απολαύσει τα λαχταριστά φαγητά και τα ιδιαίτερα γλυκά που τη συνοδεύουν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο bovary.gr.

συνταγή συνταγές γαλοπούλα κρανμπερι Thanksgiving Ευχαριστιών

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
