Η τέλεια συνταγή για όσους θέλουν να γιορτάσουν το Thanksgiving στην Ελλάδα: Γαλοπούλα με σάλτσα κράνμπερι - iefimerida.gr

Η απολαυστική συνταγή του αμερικάνικου εθίμου που έχει κατακτήσει τον κόσμο.
Η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving Day) είναι μια γιορτή που τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αγαπημένες μας ταινίες και σειρές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν τη γιορτάζει μόνο η Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς) αλλά ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκει αφορμή να απολαύσει τα λαχταριστά φαγητά και τα ιδιαίτερα γλυκά που τη συνοδεύουν.
Διαβάστε τη συνέχεια στο bovary.gr.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο