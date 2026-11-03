Συνταγή για τις πιο νόστιμες μανιταρόπιτες -Με σφολιάτα και παρμεζάνα - iefimerida.gr

Όταν ένα φαγητό έχει μανιτάρια και τυρί είναι εξ ορισμού γευστικό. Όταν όμως αυτά τα δύο τυλίγονται σε σφολιάτα και ψήνονται μαζί γίνονται ακαταμάχητα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η προετοιμασία της γέμισης ξεκινά με το σοτάρισμα του κρεμμυδιού και του σκόρδου σε ελαιόλαδο. Ακολουθεί η προσθήκη των μανιταριών, τα οποία σοτάρονται σε δυνατή φωτιά για πέντε λεπτά μέχρι να μαραθούν καλά.

Μετά το σοτάρισμα, το μείγμα αλατοπιπερώνεται και αρωματίζεται με θυμάρι. Αφού αποσυρθεί από τη φωτιά, ενσωματώνεται η τριμμένη παρμεζάνα, η οποία λιώνει και κατανέμεται ομοιόμορφα καθώς ανακατεύεται.

Ο φούρνος προθερμαίνεται στους 180°C. Τα φύλλα σφολιάτας κόβονται σε έξι ίσα κομμάτια, η γέμιση μοιράζεται στο κέντρο τους και τα πιτάκια κλείνονται προσεκτικά ώστε οι άκρες να μην ανοίξουν στο ψήσιμο.

Οι μανιταρόπιτες ψήνονται για 30 λεπτά μέχρι να φουσκώσουν και να ροδίσουν. Σερβίρονται ζεστές αμέσως μετά το ψήσιμο ή αφήνονται να κρυώσουν για να συσκευαστούν για το γραφείο ή το σχολείο.

Οι πίτες είναι κύρια πιάτα που φτιάχνονται εύκολα και τρώγονται στο χέρι γι αυτό και μας λύνουν τα χέρια στο σπίτι όταν θέλουμε να ετοιμάσουμε γρήγορα κάτι νόστιμο και χορταστικό για όλη την οικογένεια. Είναι όμως και το τέλειο σνακ για το γραφείο και το σχολείο αφού μπαίνουν στο lunch box ή στην τσάντα σε σακουλάκι-αλουμινόχαρτο και μας δίνουν ενέργεια με τον πιο γευστικό τρόπο. Το καλύτερο είναι ότι μπορούμε να τις φτιάξουμε με ό,τι υλικά θέλουμε και μας αρέσουν κλείνοντας μέσα σε ένα φύλλο, ακόμη και το αγαπημένο μας φαγητό. Το ζητούμενο είναι να είναι λαχταριστές, να έχουν δηλαδή μέσα υλικά που μας αρέσουν και ταιριάζουν μεταξύ τους, αλλά και θρεπτικές δηλαδή να πλούσιες σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, καλά λιπαρά κ.ο.κ. Γι αυτό κι εμείς σας προτείνουμε να φτιάξετε ατομικές μανιταρόπιτες με φρέσκα μανιτάρια που αυτή την εποχή είναι πιο αρωματικά και νόστιμα από ποτέ και να συνδυάσετε την υψηλή διατροφική αξία τους (βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά) και τις ελάχιστες θερμίδες τους με τη λαχταριστή και πλούσια σε πρωτεΐνες παρμεζάνα και τη αέρινη σφολιάτα που μοσχομυρίζει βούτυρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Shutterstock

Μανιταρόπιτες με σφολιάτα και παρμεζάνα

Υλικά για 6 μερίδες

1 πακέτο έτοιμο φύλλο σφολιάτας

500 γρ. λευκά μανιτάρια, φρέσκα (πλυμένα και χοντροκομμένα)

6 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2 πρέζες θυμάρι

6 κ.σ. παρμεζάνα, τριμμένη

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για 1-2 λεπτά σε δυνατή φωτιά. Ρίχνουμε τα μανιτάρια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 5 λεπτά μέχρι να μαραθούν καλά. Αλατοπιπερώνουμε καλά και πασπαλίζουμε με το θυμάρι. Ανακατεύουμε λίγο ακόμα και αποσύρουμε από τη φωτιά. Πασπαλίζουμε με την παρμεζάνα και ανακατεύουμε ξανά, να πάει παντού και να λιώσει. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Στρώνουμε τα φύλλα σφολιάτας πάνω σε αλευρωμένο πάγκο (συνήθως οι συσκευασίες με τα έτοιμα έχουν μέσα δύο ορθογώνια φύλλα). Κόβουμε κάθε φύλλο σε 3 ίσα κομμάτια (τετράγωνα ή στρογγυλά). Μοιράζουμε την γέμιση στο κέντρο και κλείνουμε προς τα μέσα σαν πουγκί ή στήνουμε σε τσέρκι-φορμάκια και κλείνουμε από πάνω. Πατάμε γύρω γύρω και στο κέντρο, να κολλήσουν καλά οι άκρες για να μην ανοίξει η ζύμη όταν φουσκώσει στο ψήσιμο και ξεχειλίσει η γέμιση. Ψήνουμε για 30 λεπτά μέχρι να φουσκώσουν και να ροδίσουν. Ξεφουρνίζουμε και σερβίρουμε ζεστές τις μανιταρόπιτες ή τις αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς για να τις βάλουμε σε lunch box ή σακουλάκι τροφίμων.