Συνταγή για τέλεια κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές - iefimerida.gr

Η πιο λαχταριστή ανάμνηση των παιδικών μας χρόνων ήταν φτιαγμένη από τα χέρια της μαμάς και της γιαγιάς. Με αγνά υλικά, παραδοσιακή συνταγή και αγάπη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το μείγμα για τα κεφτεδάκια ετοιμάζεται με ανάμεικτο μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά, μουσκεμένο ψωμί, κρεμμύδι, μυρωδικά και αυγά. Ζυμώνεται καλά και παραμένει στο ψυγείο για δύο ώρες ώστε να δέσουν οι γεύσεις.

Τα κεφτεδάκια πλάθονται σε μέγεθος καρυδιού, αλευρώνονται και τηγανίζονται σε δόσεις μέσα σε καυτό ελαιόλαδο. Αποσύρονται σε απορροφητικό χαρτί και διατηρούνται ζεστά μέχρι να ετοιμαστούν οι πατάτες για το σερβίρισμα.

Οι πατάτες τηγανίζονται στο ίδιο λάδι, το οποίο πρώτα καθαρίζεται. Αρχικά σε δυνατή φωτιά για να κάνουν κρούστα και έπειτα σε μέτρια, μέχρι να μαλακώσουν εσωτερικά και να ροδίσουν ομοιόμορφα εξωτερικά.

Για τέλειο αποτέλεσμα, προτείνεται η χρήση ανάμεικτου κιμά για ζουμερή υφή και το τηγάνισμα σε δόσεις για να μην πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού. Ένα μεταλλικό δίχτυ εξασφαλίζει ιδανικό στράγγισμα.

Όποιος δεν τρώει καλαμαράκια, γαρίδες, ψιλόψαρα και τα συναφή περιμένει τις καλοκαιρινές διακοπές και την ταβέρνα για να φάει κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές. Όλοι το ξέρουν αυτό. Επίσης, όλοι ξέρουν ότι σε όποια ηλικία και να φτάσουμε πάντα θα ζητάμε αυτό το πιάτο από τη μαμά μας, τη γιαγιά μας, τις θείες, ακόμα και τις γειτόνισσες στο χωριό. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να φτιάξουμε αυτό το φαγητό μόνοι μας; Tι άλλο πρέπει να βάλουμε μέσα, εκτός από φροντίδα;

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Φωτογραφία: Shutterstock

Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές

Υλικά για 25-30 κομμάτια

750 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος, από σπάλα

250 γρ. κιμάς χοιρινός, από σπάλα

2 φέτες μπαγιάτικο ψωμί, μουσκεμένο σε νερό και στυμμένο καλά

1 ξερό κρεμμύδι, τριμμένο στο μούλτι

2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες

2 κ.σ. φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος

½ κ.γ. ρίγανη ξερή, τριμμένη

2 αυγά

2 κ.σ. ξίδι

½ φλ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

αλεύρι

ε.π. ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

4 μεγάλες πατάτες, κομμένες σε χοντρά στικς

Εκτέλεση

Κεφτεδάκια: Ρίχνουμε όλα τα υλικά μαζί με μπόλικο αλατοπίπερο σε ένα μεγάλο μπολ. Ανακατεύουμε πολύ καλά με τα χέρια μας και ζυμώνουμε δυνατά να σπάσουν οι ίνες του κιμά και να ενωθούν καλά τα υλικά. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε για 2 ώρες στο ψυγείο για να σφίξει το μείγμα και να δέσουν μεταξύ τους οι γεύσεις και τα αρώματα των υλικών. Σε ένα βαθύ τηγάνι ρίχνουμε μπόλικο ελαιόλαδο (στάθμη: 3-4 εκ.). Ζεσταίνουμε καλά σε μέτρια φωτιά και πλάθουμε κεφτεδάκια (μέγεθος καρυδιού) και τα αλευρώνουμε. Τα ρίχνουμε σε δόσεις στο καυτό ελαιόλαδο και τηγανίζουμε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσουν. Με τρυπητή κουτάλα τα βγάζουμε σε μια πιατέλα στρωμένη με χαρτί κουζίνας. Τα βάζουμε στον φούρνο να μείνουμε ζεστά.

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Πατάτες: Καθαρίζουμε το ελαιόλαδο με την τρυπητή κουτάλα από τα καμένα υπολείμματα των κεφτέδων και ανεβάζουμε τη φωτιά (από μέτρια σε δυνατή). Ρίχνουμε τις πατάτες λίγες λίγες στο καυτό λάδι και μόλις ασπρίσουν (σε 2-3 λεπτά) και κάνουν κρούστα χαμηλώνουμε τη φωτιά (από δυνατή σε μέτρια) και τηγανίζουμε για 7-10 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν μέσα και να ροδίσουν εξωτερικά. Με τρυπητή κουτάλα τις βγάζουμε στην πιατέλα πλάι στα κεφτεδάκια και σερβίρουμε όσο είναι ζεστά.

Τα 3 μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Ανάμεικτός κιμάς: Το μοσχάρι δεν είναι λιπαρό κρέας και στεγνώνει στο ψήσιμο οπότε για να το κάνουμε πιο τρυφερό και αφράτο βάζουμε και λίγο χοιρινό μέσα στα κεφτεδάκια. Το λίπος του θα τα κάνει πιο ζουμερά και θα τους δώσει και παραπάνω γεύση.

Υπομονή στο τηγάνισμα: Αν ρίξουμε όλους τους κεφτέδες ή όλες τις πατάτες μαζί στο τηγάνι θα κολλήσουν μεταξύ τους γιατί θα πέσει γρήγορα η θερμοκρασία του ελαιόλαδου. Έτσι θα μείνουνε άψητα και δεν θα τραγανίσει η επιφάνειά τους. Ρίξτε όσους κεφτέδες ή όσες πατάτες χωράει το τηγάνι ώστε να κολυμπάνε άνετα στο λάδι χωρίς να ακουμπάνε μεταξύ τους. Για όλους αυτούς τους λόγους επιλέγουμε μεγάλο βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα και βάζουμε μπόλικο λάδι ώστε να καλύπτονται εντελώς οι κεφτέδες και οι πατάτες την ώρα που μαγειρεύονται και να μην χρειάζονται γύρισμα ή ανακάτεμα.

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Το απαραίτητο δίχτυ: Το μεταλλικό δίχτυ, που ουσιαστικά μετατρέπει ένα τηγάνι ή μια κατσαρόλα σε φριτέζα, είναι το πιο βολικό εξάρτημα για το τηγάνισμα. Είτε πατάτες είτε κεφτέδες, τα στραγγίζει τέλεια αμέσως μετά το τηγάνισμα, με αποτέλεσμα να μένουν τραγανά.