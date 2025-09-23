Συνταγή για τέλεια φουρνιστά ρεβίθια-Με πηχτή, λεμονάτη σάλτσα - iefimerida.gr

Τα αγαπημένα μας όσπρια, τα ρεβίθια, στην πιο λαχταριστή εκδοχή τους.

Τα ρεβίθια είναι ένα από τα πιο νόστιμα ελληνικά όσπρια. Αποτελούν τη βάση για την πιο κλασική οσπριόσουπα της γαστρονομικής μας παράδοσης, τη ρεβιθάδα, και απογειώνονται με τα πιο απλά και ταπεινά υλικά. Πρακτικά, ταιριάζουν σχεδόν με τα πάντα, από λαχανικά και μυρωδικά μέχρι κρεατικά, ψάρια, αλλαντικά, ακόμα και αποξηραμένα φρούτα. Το μόνο που πρέπει να φροντίσουμε για να έχουμε ένα καλό και γευστικό αποτέλεσμα είναι να είναι φρέσκα (φετινά), καλά μουλιασμένα και φυσικά σιγομαγειρεμένα ώστε να χυλώσουν τέλεια.

Στη συνταγή που σας δίνουμε τα βάζουμε στον φούρνο με μπόλικες πρασινάδες και τα κάνουμε πεντανόστιμα και θρεπτικά, ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο που μόλις ήρθε.

Ρεβίθια φούρνου με σπανάκι και μυρωδικά / Φωτογραφία: Shutterstock

Λεμονάτη ρεβιθάδα φούρνου με σπανάκι και μυρωδικά

Υλικά για 4 μερίδες

½ κιλό μέτρια ρεβίθια, μουλιασμένα αποβραδίς (τουλάχιστον 8 ώρες)

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 μεγάλο καρότο, ψιλοκομμένο

2 χούφτες σπανάκι, καθαρισμένο και χοντροκομμένο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

½ μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο

8 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ξύσμα από ένα λεμόνι

χυμός από δύο λεμόνια

1 λίτρο νερό ή ζωμό λαχανικών (σπιτικό ή ψυγείου)

4 κ.σ. γραβιέρα, τριμμένη

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα. Ρίχνουμε όλα τα υλικά μέσα σε μια γάστρα και αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε πολύ καλά και στρώνουμε ομοιόμορφα. Πρέπει το νερό (ή ο ζωμός) να καλύπτει εντελώς όλα τα υλικά. Κλείνουμε με το καπάκι και ψήνουμε για 2 ώρες, μέχρι τα ρεβίθια να μαλακώσουν καλά και να χυλώσει η ρεβιθάδα (να γίνει σαν σούπα). Σερβίρουμε ζεστή με γραβιέρα και έξτρα φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω.

Tips

-Αν θέλουμε το φαγητό να «στεγνώσει» περισσότερο και να τρώγεται με πιρούνι, αφαιρούμε το καπάκι της γάστρας και ψήνουμε για 20-30 λεπτά παραπάνω μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και να μείνει με πηχτή σάλτσα, χωρίς όμως να κολυμπάνε τα ρεβίθια.

-Αν δεν έχετε γάστρα, μπορείτε να βάλετε τα ρεβίθια σε ένα βαθύ ταψί ή πυρίμαχο το οποίο θα σκεπάσετε καλά με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο ώστε να μην εξατμίζονται τα υγρά την ώρα του ψησίματος.

-Μπορείτε να βάλετε ό,τι πρασινάδες θέλετε και βρείτε στην αγορά, αναλόγως την εποχή, από σέσκουλα, λαχανίδες, λάπαθα και μυρώνια μέχρι βλίτα και ραδίκια. Όσο περισσότερα και διαφορετικά, τόσο πιο αρωματικό και θρεπτικό θα βγει το φαγητό.