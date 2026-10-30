Συνταγή για τάρτα με κολοκύθα και φέτα -Βουτυρένια ζύμη, βελούδινη γέμιση - iefimerida.gr

Η κολοκύθα γίνεται αλμυρή τάρτα και το σπίτι μοσχοβολάει βούτυρο και φρέσκα μυρωδικά. Ένα φθινοπωρινό πιάτο που συνδυάζει τη δική μας παράδοση με το Halloween.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Για τη βάση της τάρτας, όλα τα υλικά ζυμώνονται στο μίξερ μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη. Ακολούθως, η ζύμη τυλίγεται σε μεμβράνη και τοποθετείται στο ψυγείο για να ξεκουραστεί για μισή ώρα.

Η κρύα ζύμη ανοίγεται σε λεπτό φύλλο ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες και στρώνεται σε φόρμα τάρτας. Προψήνεται για 15 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C και κατόπιν αφήνεται να κρυώσει.

Για τη γέμιση, η ψημένη κολοκύθα, το γιαούρτι, το γάλα και η φέτα πολτοποιούνται στο μίξερ μέχρι το μείγμα να γίνει μια λεία κρέμα. Στο τέλος προστίθεται φρέσκος, ψιλοκομμένος δυόσμος.

Η κρέμα της γέμισης απλώνεται ομοιόμορφα μέσα στην προψημένη βάση και η τάρτα ψήνεται για επιπλέον 30 λεπτά. Πριν σερβιριστεί, αφήνεται για μισή ώρα ώστε να χλιάνει και να σταθεροποιηθεί.

Η φρέσκια φθινοπωρινή κολοκύθα είναι ένα υλικό που υπάρχει παντού στην ελληνική μαγειρική. Μπορεί με μια πρώτη σκέψη να μας θυμίζει ξένα ήθη και έθιμα και λόγω των ημερών να τη φανταζόμαστε γλυκιά και ζαχαρωτή ή σκαλισμένη με Halloween σχέδια, αλλά γίνεται εξαιρετική παραδοσιακή πίτα και όχι μόνο. Σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας τη βάζουν μέσα σε χωριάτικες ζύμες, σε τραγανά φύλλα ή σε χυλούς μαζί με τυριά, γάλα, αυγά και ελαιόλαδο, σταφίδες, καρύδια, μέλι και μπαχάρια. Τη στρώνουν, την τυλίγουν, τη στρίβουν, την ανακατεύουν σε χυλούς και την απογειώνουν με φρέσκα μυριστικά κ.ά. Γι αυτό κι εμείς σας προτείνουμε να φτιάξετε μια βουτυράτη τάρτα που συνδυάζει την απαλή γεύση της κολοκύθας με τη δυνατή νοστιμιά της φέτας και τη μοσχοβολιά του δυόσμου.

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Φωτογραφία: Unsplash

Τάρτα με κολοκύθα, φέτα και δυόσμο

Υλικά

Για τη βάση

150 γρ. αγελαδινό βούτυρο, σε κυβάκια

100 γρ. ζάχαρη άχνη

1 αυγό

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο

Μια πρέζα αλάτι

Για τη γέμιση

500 γρ. κολοκύθα, ψημένη και λιωμένη στο μούλτι

1 κεσεδάκι γιαούρτι πλήρες

1 κούπα φρέσκο γάλα πλήρες

1 κούπα φέτα τριμμένη

1 χούφτα φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Βάση: Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε όλα τα υλικά και τα ζυμώνουμε (με το ειδικό εργαλείο ζυμώματος Κ). Μόλις δημιουργηθεί μια μαλακή ζύμη, την τυλίγουμε σε μεμβράνη και την βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Βάζουμε τη ζύμη ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες και την ανοίγουμε με πλάστη σε στρογγυλό λεπτό φύλλο (πάχος: 0,5 εκ.). Στρώνουμε ομοιόμορφα σε μια μέτρια φόρμα τάρτας (διάμετρος: 26 εκ.) και κόβουμε ό,τι περισσεύει γύρω γύρω. Ψήνουμε για 15 λεπτά και αφήνουμε να κρυώσει.

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Γέμιση: Ρίχνουμε στο μούλτι ή στο μίξερ όλα τα υλικά (εκτός από τον δυόσμο) και χτυπάμε μέχρι να γίνουν μια λεία κρέμα. Προσθέτουμε τον δυόσμο, ανακατεύουμε και στρώνουμε το μείγμα ομοιόμορφα μέσα στην ψημένη ζύμη. Ψήνουμε για 30 λεπτά ακόμα. Ξεφουρνίζουμε και αφήνουμε να χλιάνει και να σφίξει για μισή ώρα. Κόβουμε και σερβίρουμε.