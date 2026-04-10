Συνταγή για ταχινόσουπα αλάδωτη -Νόστιμη και θρεπτική - iefimerida.gr

Την ημέρα της πιο αυστηρής νηστείας, δηλαδή τη Μεγάλη Παρασκευή, φτιάχνουμε ένα πεντανόστιμο πιάτο που θέλει απλά υλικά και ελάχιστο μαγείρεμα.

Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς η νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής είναι η πιο αυστηρή. Σύμφωνα με τους κανόνες, εκείνη την ημέρα που κορυφώνεται το Θείο Δράμα, για λόγους πένθους όχι μόνο απαγορεύεται να φάμε καθετί ζωικό (κρέας, ψάρι, γαλακτοκομικά κ.ο.κ.) αλλά ό,τι μαγειρέψουμε θα πρέπει να μην περιέχει ούτε λάδι. Υπάρχει βέβαια και ένα αυστηρότερο πλαίσιο, που τηρούν περισσότερο οι μεγαλύτεροι άνθρωποι στις επαρχίες, σύμφωνα με το οποίο τη Μεγάλη Παρασκευή δεν μαγειρεύουμε καν αλλά κάνουμε ωμοφαγία, τρώμε δηλαδή οτιδήποτε ανεπεξέργαστο (λαχανικά, φρούτα, ελιές, ξηρούς καρπούς κλπ.). Γι αυτό κι εμείς σας προτείνουμε να φτιάξετε μια πάναπλη σούπα με ταχίνι η οποία θα είναι έτοιμη σε χρόνο μηδέν και θα σας χορτάσει με τον πιο νόστιμο τρόπο.

Αλάδωτη ταχινόσουπα

Υλικά για 4 άτομα

500 γρ. ψιλό κριθαράκι

4 κ.σ. ταχίνι (κατά προτίμηση ολικής αλέσεως)

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη στο μούλτι

1 κρεμμύδι, λιωμένο στο μούλτι

χυμός από ένα λεμόνι

4 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε τα λαχανικά μαζί με 2-3 κ.σ. νερό σε δυνατή φωτιά για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν λίγο. Προσθέτουμε το κριθαράκι και 1,5 λίτρο βραστό νερό και χαμηλώνουμε τη φωτιά από δυνατή σε μέτρια. Αφήνουμε να βράσει για 10-15 λεπτά μέχρι να μαλακώσει καλά το κριθαράκι και αποσύρουμε. Ρίχνουμε στο μούλτι το λεμόνι, το ταχίνι και 2 κούπες από το ζουμί της σούπας. Χτυπάμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν και επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα. Αλατοπιπερώνουμε καλά και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει και να γίνει βελούδινη η σούπα. Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με τον μαϊντανό.

Tips

-Για να δέσει καλύτερα η σούπα βράστε την 1-2 λεπτά επιπλέον, αφού ρίξετε μέσα το μείγμα με το ταχίνι.

-Για να γίνει πιο νόστιμη και θρεπτική προσθέστε και άλλα λαχανικά όπως καρότο, πιπεριά, πράσο, πατάτα, ακόμα και ντομάτα. Απλώς λιώστε τα πολύ καλά πρώτα ώστε να προλάβουν να βράσουν στα 10-15 λεπτά.

-Για έξτρα βελούδινη υφή και δροσιά προσθέστε 1 κουταλιά φυτικό γιαούρτι σε κάθε πιάτο.