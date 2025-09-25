Η πιο εύκολη και νόστιμη συνταγή για vegan μπολονέζ -Αυτό είναι το όσπριο που την απογειώνει - iefimerida.gr

Τα μακαρόνια με κιμά σε μια εκδοχή που εκπλήσσει με τη νοστιμιά της.

Τα ζυμαρικά μπολονέζ είναι αναμφισβήτητα η πιο αγαπημένη μακαρονάδα όλων των εποχών. Ζουμερός, σιγομαγειρεμένος κιμάς με πλούσια ντοματένια σάλτσα και μπαχαρικά πάνω από φρεσκοβρασμένα μακαρόνια και μπόλικο τριμμένο τυρί στην κορυφή. Ένας συνδυασμός σκέτη κόλαση που κανείς δεν μπορεί να του αντισταθεί.

Ωστόσο, όσο out of the box και να ακούγεται, υπάρχει τρόπος όλο αυτό το αριστούργημα να γίνει χωρίς κρέας. Και δεν εννοούμε με κάποιο υποκατάστατο π.χ. κιμά σόγιας που είναι ίσως η πιο συνηθισμένη εναλλακτική. Μπορεί να γίνει με κοκκινιστές φακές οι οποίες αν μαγειρευτούν όπως ακριβώς ο κιμάς δίνουν ένα πεντανόστικο και θρεπτικότατο αποτέλεσμα εμπνευσμένο από την παραδοσιακή εκδοχή.

