 Η πιο εύκολη και νόστιμη συνταγή για vegan μπολονέζ -Αυτό είναι το όσπριο που την απογειώνει - iefimerida.gr
GASTRONOMIE

Η πιο εύκολη και νόστιμη συνταγή για vegan μπολονέζ -Αυτό είναι το όσπριο που την απογειώνει

Σπαγγέτι και κοκκινιστές φακές / Φωτογραφία: Shutterstock
Σπαγγέτι και κοκκινιστές φακές / Φωτογραφία: Shutterstock
ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
Ζωή Παπαφωτίου

Τα μακαρόνια με κιμά σε μια εκδοχή που εκπλήσσει με τη νοστιμιά της.

Τα ζυμαρικά μπολονέζ είναι αναμφισβήτητα η πιο αγαπημένη μακαρονάδα όλων των εποχών. Ζουμερός, σιγομαγειρεμένος κιμάς με πλούσια ντοματένια σάλτσα και μπαχαρικά πάνω από φρεσκοβρασμένα μακαρόνια και μπόλικο τριμμένο τυρί στην κορυφή. Ένας συνδυασμός σκέτη κόλαση που κανείς δεν μπορεί να του αντισταθεί.

Ωστόσο, όσο out of the box και να ακούγεται, υπάρχει τρόπος όλο αυτό το αριστούργημα να γίνει χωρίς κρέας. Και δεν εννοούμε με κάποιο υποκατάστατο π.χ. κιμά σόγιας που είναι ίσως η πιο συνηθισμένη εναλλακτική. Μπορεί να γίνει με κοκκινιστές φακές οι οποίες αν μαγειρευτούν όπως ακριβώς ο κιμάς δίνουν ένα πεντανόστικο και θρεπτικότατο αποτέλεσμα εμπνευσμένο από την παραδοσιακή εκδοχή.

Διαβάστε τη συνταγή στο bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ συνταγή συνταγές σπαγγέτι φακές μακαρόνια με κιμά μπολονέζ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ