Συνταγή για σουβλάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα σε γιαούρτι -Νόστιμα και τρυφερά, έτοιμα σε 20΄ - iefimerida.gr

Στον φούρνο, στο ai fryer, ακόμα και στο τηγάνι τα σουβλάκια κοτόπουλου γίνονται ζουμερά και γευστικά αρκεί να τα περάσουμε πρώτα από γιαούρτι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το γιαούρτι, χάρη στο γαλακτικό οξύ που περιέχει, αποτελεί το μυστικό υλικό για τη μαρινάδα, καθώς διασπά τις πρωτεΐνες του κρέατος. Η δράση του μαλακώνει τις ίνες, εξασφαλίζοντας ότι το κοτόπουλο θα παραμείνει ζουμερό και γευστικό.

Η παρασκευή της μαρινάδας ξεκινά με την ανάμειξη στο μούλτι γιαουρτιού, χυμού και ξύσματος λεμονιού, σκόρδου και ελαιόλαδου. Το μείγμα αλατοπιπερώνεται και χτυπιέται μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής σάλτσα για το κρέας.

Τα σουβλάκια τοποθετούνται σε βαθύ σκεύος και καλύπτονται πλήρως με το μείγμα της μαρινάδας. Ακολούθως, το σκεύος κλείνει και μπαίνει στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα, ώστε το κρέας να απορροφήσει τα αρώματα.

Αφού μαριναριστούν, τα σουβλάκια ψήνονται σε δυνατό γκριλ ή σχαροτήγανο για περίπου 10 λεπτά ανά πλευρά. Στο τέλος, πασπαλίζονται με φρέσκο μαϊντανό και σερβίρονται με λίγες σταγόνες λεμονιού για επιπλέον φρεσκάδα.

Το κοτόπουλο είναι η πιο ελαφριά και υγιεινή επιλογή που έχουμε όταν θέλουμε να φάμε κάτι γρήγορο, νόστιμο και θρεπτικό. Ψήνεται σε ελάχιστα λεπτά και ταιριάζει με τα πάντα, αρκεί να το περιποιηθούμε σωστά ώστε να μην στεγνώσει και βέβαια να μην καεί. Ειδικά όταν έχουμε σουβλάκια η μαρινάδα παίζει το πιο σημαντικό ρόλο, και φυσικά αμέσως μετά έρχεται η μαεστρία το ψήστη. Τα πρώτα υλικά που μας έρχονται στο μυαλό είναι το ελαιόλαδο, τα μπαχαρικά και φυσικά το λεμόνι ή το κρασί που δίνουν σε κάθε κρέας έξτρα άρωμα, γεύση και επιπλέον υγρασία. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη υλικό που έχουν σχεδόν όλα τα ψυγεία το οποίο κάνει θαύματα στο κρέας.

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Πρόκειται για το αγαπημένο μας γιαούρτι που λόγω του γαλακτικού οξέος που περιέχει διασπά τις πρωτεΐνες και μαλακώνει τις ίνες του κρέατος και των πουλερικών με αποτέλεσμα να κρατάνε τα ζουμιά τους και να γίνονται πιο γευστικά. Γι αυτό σας προτείνουμε να πάρετε σουβλάκια να τα βάλετε μέσα σε γιαούρτι με λαδολέμονο και ύστερα να τα ψήσετε. Σε χρόνο dt θα έχετε πεντανόστιμο κοτόπουλο που λιώνει στο στόμα, ακόμα κι τα κομμάτια είναι από στήθος που είναι σχεδόν εντελώς άλιπο.

Φωτογραφία: Shutterstock

Σουβλάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα σε γιαούρτι

Υλικά για 6 μερίδες

12 σουβλάκια κοτόπουλου

3 κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι

χυμός και ξύσμα από ένα λεμόνι (ακέρωτο)

3 σκελίδες σκόρδου

6 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

½ χούφτα μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Εκτέλεση

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Ρίχνουμε στο μούλτι το γιαούρτι, τον χυμό, το ξύσμα, το σκόρδο και το ελαιόλαδο. Αλατοπίπερώνουμε πολύ καλά και χτυπάμε μέχρι να λιώσουν και να ενωθούν. Βάζουμε τα σουβλάκια σε βαθύ μπολ ή ταπέρ και τα περιχύνουμε με το μείγμα. Ανακατεύουμε να πάει παντού και να καλυφθούν εντελώς τα σουβλάκια. Κλείνουμε με καπάκι ή σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στο γκριλ σε δυνατή φωτιά ή ζεσταίνουμε καλά ένα σχαροτήγανο. Βγάζουμε τα σουβλάκια από τη μαρινάδα, τα στραγγίζουμε λίγο αλλά δεν τα σκουπίζουμε. Ψήνουμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα (στο μεσαίο ράφι του φούρνου) ή κατευθείαν στο σχαροτήγανο για 10 λεπτά από κάθε πλευρά. Πασπαλίζουμε με μαϊντανό, ραντίζουμε μερικές σταγόνες λεμόνι και σερβίρουμε.

Tip

Όσο πιο πολύ μαρινάρετε τα σουβλάκια τόσο πιο τρυφερά και γευστικά θα γίνουν μετά το ψήσιμο. Το καλύτερο είναι να τα βάλετε αποβραδίς ώστε να μείνουν στο μείγμα για τουλάχιστον 12 ώρες.