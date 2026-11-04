Συνταγή για σιροπιαστή σοκολατόπιτα με βελούδινη πραλίνα φουντουκιού - iefimerida.gr

Το πιο γρήγορο και εύκολο γλυκό με σοκολάτα είναι η κλασική σοκολατόπιτα. Σιροπιάστε την καλά και απογειώστε την με μεταξένια πραλίνα φουντουκιού.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Για την παρασκευή του σιροπιού, τα υλικά ζεσταίνονται σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Μόλις το μείγμα πάρει βράση, αποσύρεται από τη φωτιά και αφήνεται να κρυώσει εντελώς πριν τη χρήση.

Η προετοιμασία του κέικ ξεκινά με την ανάμειξη των στερεών υλικών. Σε ένα μπολ κοσκινίζεται το αλεύρι και προστίθενται το κακάο, η ζάχαρη και το μπέικιν πάουντερ, τα οποία ανακατεύονται καλά.

Στο μίξερ χτυπιούνται τα υγρά υλικά: γάλα, βανίλια, αυγά, πραλίνα και λιωμένο βούτυρο. Έπειτα, το μείγμα των στερεών ενσωματώνεται σταδιακά, χτυπώντας σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να ομογενοποιηθεί η ζύμη.

Η ζύμη ψήνεται σε ατομικά φορμάκια για 15 λεπτά, ώστε να μείνει ρευστή εσωτερικά. Μόλις βγουν από τον φούρνο, τα ζεστά κέικ περιχύνονται αμέσως με το κρύο σιρόπι και σερβίρονται.

Δεν χρειάζεται να είναι γιορτή για να φάμε γλυκό. Αρκεί μια απλή, ταπεινή, καθημερινή λιγούρα για σοκολάτα για να μπούμε στην κουζίνα και να φτιάξουμε κάτι λαχταριστό. Μια σοκολατόπιτα, ας πούμε, είναι ιδανική για κάθε περίσταση αφού γίνεται με λίγα βασικά υλικά, όπως κάθε σπιτικό κέικ, και με μια-δυο έξτρα πινελιές μεταμορφώνεται σε εξαιρετική λιχουδιά που τρώγεται σε χρόνο μηδέν. Μια κλασική σοκολατόπιτα λοιπόν πρέπει να είναι ζουμερή, δηλαδή γεμάτη με λιωμένη κουβερτούρα και πλούσιο σιρόπι. Επίσης, συνήθως γλασάρεται από πάνω για να έχει ακόμα πιο απαλή υφή και απολαυστική γεύση. Εμείς, σας προτείνουμε αντί να την λούσετε με γλάσο, μπαίνοντας στη διαδικασία μια επιπλέον παρασκευής, να βάλετε μέσα πραλίνα φουντουκιού ώστε να μοσχοβολήσει καβουρδισμένο φουντούκι και να λιώνει στο στόμα ακόμα πιο ευχάριστα.

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Φωτογραφία: Unsplash

Σοκολατόπιτα με πραλίνα

Υλικά για 10 μερίδες

Για το σιρόπι



250 ml νερό

250 γρ. ζάχαρη, λευκή κρυσταλλική

3 κ.σ. κακάο σκόνη

μια πρέζα αλάτι

Για το κέικ

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο

50 γρ. κακάο σκόνη

300 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

400 ml φρέσκο γάλα πλήρες

σπόροι από έναν φρέσκο λοβό βανίλιας ή 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

4 αυγά

180 γρ. αγελαδινό βούτυρο, λιωμένο αλλά κρύο

5 κ.σ. σοκολατένια πραλίνα φουντουκιού

Εκτέλεση

Σιρόπι: Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε όλα τα υλικά και τα ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Ανακατεύουμε με σύρμα, μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και μόλις κοχλάσει αποσύρουμε και αφήνουμε το σιρόπι στην άκρη να κρυώσει εντελώς.

Κέικ: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C στον αέρα. Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι. Προσθέτουμε το κακάο, τη ζάχαρη και το μπέικιν πάουντερ. Ανακατεύουμε καλά με μεγάλο κουτάλι και αφήνουμε στην άκρη. Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε το γάλα, τη βανίλια, τα αυγά, την πραλίνα και το βούτυρο και χτυπάμε καλά σε μέτρια ταχύτητα. Συνεχίζοντας το χτύπημα, σε χαμηλή ταχύητητα, προσθέτουμε λίγο λίγο μείγμα των υγρών. Μόλις ομογενοποιηθούν σταματάμε το μίξερ και βουτυρώνουμε καλά 10 ατομικά φορμάκια (στρογγυλά). Ψήνουμε για 15 λεπτά μέχρι να κάνει κρούστα απ’ έξω αλλά εσωτερικά να μείνει ρευστή. Ξεφουρνίζουμε και με ένα κουτάλι περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι. Αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και σερβίρουμε.

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Tip

Το μόνο που λείπει ίσως από αυτό το γλυκό για να γίνει τέλειο, είναι ένα τραγανό στοιχείο. Πριν την σερβίρετε λοιπόν πασπαλίστε την με μπόλικο τριμμένο φουντούκι.