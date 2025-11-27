Συνταγή για σοκολατένιο κέικ με κάστανο -Φουσκωτό και λαχταριστό - iefimerida.gr

Με τον πιο γιορτινό καρπό της εποχής και την αγαπημένη μας σοκολάτα φτιάχνουμε ένα αφράτο κέικ πλούσιο σε γεύση.

Όσο προχωράει το φθινόπωρο και κοντοζυγώνει ο χειμώνας τόσο περισσότερο επιθυμούμε τα κάστανα. Όταν τα πετύχουμε στο δρόμο στεκόμαστε να τα πάρουμε στο σακουλάκι και να τα απολαύσουμε ζεστά ή τα αγοράζουμε φρέσκα για να τα ψήσουμε στο τζάκι και στον φούνρο του σπιτιού μας. Ειδικά τώρα που είμαστε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα βέβαια τα λιγουρευόμαστε ήδη και σε πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς, μέσα σε γλυκά και αλμυρά πιάτα.

Μια ωραία και εύκολη ιδέα είναι να τα βάλουμε σε κέικ. Η γήινη γεύση τους ταιριάζει πολύ με το βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αυγά και φυσικά με τη σοκολάτα. Επίσης αρωματίζονται ωραία με κονιάκ και συνδυάζονται άψογα με την καραμέλα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν να φτιάξουμε ένα τέτοιο κέικ και να το απολαύσουμε με τον καφέ και το τσάι μας χαλαρώνοντας στον καναπέ ή στολίζοντας το δέντρο.

Κέικ σοκολάτα με κάστανο / Φωτογραφία: Shutterstock

Σοκολατένιο κέικ με κάστανο

Υλικά για μια στρογγυλή φόρμα

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

250 γρ. αγελαδινό βούτυρο ή μαργαρίνη

2 φλ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

4 αυγά

μια πρέζα αλάτι

1 φλ. φρέσκο γάλα πλήρες

125 γρ. μαύρη κουβερτούρα, λιωμένη

1 σφηνάκι κονιάκ

2 φλ. κάστανα βρασμένα και χοντροκομμένα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ºC στον αέρα. Στο μπολ του μίξερ σε μέτρια ταχύτητα χτυπάμε το βούτυρο και τη ζάχαρη με το σύρμα. Συνεχίζοντας το χτύπημα ρίχνουμε ένα ένα τα αυγά. Χτυπάμε για 2-3 λεπτά και προσθέτουμε διαδοχικά το αλεύρι (μαζί με το αλάτι) και το γάλα. Στο τέλος ρίχνουμε τη λιωμένη κουβερτούρα και το κονιάκ και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Σταματάμε το μίξερ, προσθέτουμε τα κάστανα και ανακατεύουμε λίγο και απαλά με μια σπάτουλα. Απλώνουμε το μείγμα ομοιμόμορφα σε μια φόρμα και ψήνουμε για 50 λεπτά. Τσεκάρουμε μπήγοντας ένα μαχαίρι στο κέντρο (αν βγει στεγνό έχει ψηθεί το κέικ, αν βγει υγρό με υπολείμματα ζύμης ψήνουμε 5-10 λεπτά ακόμα και ξανατσεκάρουμε). Αφήνουμε να κρυώσει τελείως για τουλάχιστον 1 ώρα και ξεφορμάρουμε με προσοχή.

Tip

Περιχύστε το κείκ με καραμέλα γάλακτος, ταιριάζει πολύ με τη σοκολάτα και κάστανα.