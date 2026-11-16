Συνταγή για σαρδέλες με πατάτες στον φούρνο σε 30΄ -Το λαχανικό που τις κάνει ακόμα πιο νόστιμες και θρεπτικές

Οι σαρδέλες είναι το πιο υγιεινό και οικονομικό ελληνικό ψάρι. Με πατάτες γίνονται πιο χορταστικές και με μια χούφτα ρόκα από πάνω πιο δροσερές και ωφέλιμες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι σαρδέλες και οι πατάτες τοποθετούνται σε ένα ταψί, αφού ο φούρνος έχει προθερμανθεί στους 180°C. Στη συνέχεια περιχύνονται με ελαιόλαδο και ένα ποτήρι νερό, ολοκληρώνοντας το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.

Το φαγητό αλατοπιπερώνεται και πασπαλίζεται με βασιλικό για άρωμα. Το ταψί μπαίνει στον φούρνο και ψήνεται για 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και να ψηθούν σωστά τα ψάρια.

Μόλις ολοκληρωθεί το ψήσιμο, το ταψί αποσύρεται από τον φούρνο. Αμέσως μετά, το φαγητό περιχύνεται με φρέσκο χυμό λεμονιού και πασπαλίζεται με το ξύσμα για την τελική γευστική ενίσχυση.

Για το σερβίρισμα, οι σαρδέλες και οι πατάτες μοιράζονται στα πιάτα. Κάθε μερίδα περιχύνεται με τους χυμούς του ταψιού και γαρνίρεται με μια χούφτα φρέσκια ρόκα πριν φτάσει στο τραπέζι.

Στην εποχή που τα Ω3 είναι ίσως τα μόνα λιπαρά που μας κάνουν καλό και θέλουμε να τα τρώμε συνέχεια, τα παχιά ψάρια έχουν την τιμητική τους. Κι αν τα πρώτα που σας έρχονται στο μυαλό από αυτή την κατηγορία είναι ο σολομός και ο τόνος, υπάρχει ένα ακόμα που είναι πιο δικό μας, πιο οικονομικό και σαφώς πιο νόστιμο. Πρόκειται για την ελληνική σαρδέλα την οποία κάποιοι ονομάζουν «ταπεινή» αλλά δεν είναι καθόλου. Αντιθέτως είναι μεγαλειώδης, αφού έχει όλα τα παραπάνω που είπαμε και επιπλέον ψήνεται σε χρόνο μηδέν και απογειώνεται αρωματικά και γευστικά με λίγο αλατοπίπερο και μια σταλιά λαδολέμονο. Kαι το καλύτερο; Πάει με όλα τα λαχανικά άρα με όλες τις σαλάτες, από χωριάτικη και κλασικό μαρούλι μέχρι πολίτικη. Εμείς σας προτείνουμε να τη φουρνίσετε με πατάτες (πηγή σύνθετων υαδτανθράκων) για να γίνει ακόμα πιο χορταστική και να την μετατρέψετε σε πλήρες γεύμα συνδυάζοντάς την με φρέσκια ρόκα (φυτικές ίνες, βιταμίνη Α, Κ, C, Ασβέστιο, Κάλιο, αντιοξειδωτικά κλπ.).

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Φωτογραφία: Shutterstock

Σαρδέλες με πατάτες και ρόκα στον φούρνο

Υλικά για 4 μερίδες

½ κιλό σαρδέλες, καθαρισμένες

500 γρ. πατάτες baby, κομμένες στη μέση

8 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

χυμός και ξύσμα από 1 λεμόνι

2 κ.σ. φύλλα φρέσκου βασιλικού ή 2 πρέζες αποξηραμένα και τριμμένα

100 γρ. baby ρόκα, καθαρισμένη και πλυμένη

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις. Αραδιάζουμε τις σαρδέλες και τις πατάτες σε ένα ταψί και τις περιχύνουμε με ένα ποτήρι νερό και το ελαιόλαδο. Αλατοπιπερώνουμε καλά, πασπαλίζουμε με τον βασιλικό από όλες τις πλευρές και ψήνουμε για 30 λεπτά μέχρι να ψηθούν τα ψάρια αλλά να μην στεγνώσουν μέσα και να μαλακώσουν οι πατάτες ροδίζοντας γύρω γύρω. Ξεφουρνίζουμε, περιχύνουμε με το λεμόνι και πασπαλίζουμε με το ξύσμα. Μοιράζουμε τις σαρδέλες και τις πατάτες στα πιάτα και περιχύνουμε με το ζουμί του ταψιού. Σερβίρουμε αμέσως με μια χούφτα ρόκα πάνω από κάθε μερίδα.

