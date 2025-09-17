Συνταγή για ριζότο με μανιτάρια: Άψογο χύλωμα και μοναδικό άρωμα με δύο απλά τρικ - iefimerida.gr

Το ριζότο είναι πιο εύκολο από όσο δείχνει, αρκεί να προσέξετε μια-δυο λεπτομέρειες και φυσικά να βάλετε μπόλικα μανιτάρια.

Ρύζι, μανιτάρια και παρμεζάνα. Πόσο λάθος μπορεί να πάει; Καθόλου! Ο συνδυασμός αυτών των τριών υλικών γευστικά είναι άχαστος αφού τα γήινα αρώματα και οι βουτυρένιες γεύσεις τους ταιριάζουν μεταξύ τους απόλυτα. Πόσο μάλλον αν συνδυαστούν με μυρωδικά, κρασί, λεμόνι κ.ά. σε ένα ζεστό, φρεσκομαγειρεμένο ριζότο με βελούδινη υφή, πλούσιο σώμα και απολαυστική επίγευση. Με τη συνταγή που σας δίνουμε παρακάτω θα το φτιάξετε τέλειο ακόμα κι αν δεν έχετε ξαναδοκιμάσει να κάνετε κάτι παρόμοιο. Μεταξύ μας όμως, ακόμα κι αν κάτι πάει λίγο (ή και πολύ) στραβά στο χύλωμα, από γεύση σίγουρα θα σκίζει.

Ριζότο με μανιτάρια / Φωτογραφία: Shutterstock

Ριζότο με μανιτάρια

Υλικά για 4 μερίδες

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

50 γρ. αγελαδινό βούτυρο, σε κυβάκια

200 γρ. ρύζι Καρναρόλι

500 γρ. φρέσκα μανιτάρια, λεπτοκομμένα

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

1 φλ. λευκό ξηρό κρασί

1 ½ λίτρο ζωμός λαχανικών, σπιτικός ή ψυγείου

2 κ.σ. παρμεζάνα

χυμός από 1 λεμόνι

1 χούφτα μαϊντανό, ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

﻿Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια, το σκόρδο και τα μανιτάρια μέχρι να μαραθούν και να μαλακώσουν. Με μια τρυπητή κουτάλα τα βγάζουμε σε μια πιατέλα και ρίχνουμε στο τηγάνι το ρύζι να σοταριστεί για 1-2 λεπτά μέχρι να γυαλίσει. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε μισό λεπτό να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε τα σοταρισμένα λαχανικά και μια κουτάλα από τον ζωμό και ανακατεύουμε. Μόλις απορροφήσει το ρύζι τα υγρά ξαναρίχνουμε μια κουτάλα ζωμό, ανακατεύουμε και πάλι και συνεχίζουμε να μαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να μαλακώσει το ρύζι αλλά να μη λασπώσει και να παραμείνει αλ ντέντε. Ρίχνουμε λίγο αλάτι και μπόλικο πιπέρι, προσθέτουμε την παρμεζάνα και ανακατεύουμε. Αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε το λεμόνι και τον μαϊντανό, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

Φωτογραφία: Shutterstock

Το μυστικό είναι στο ανακάτεμα

Όλη η «δυσκολία» αυτού του φαγητού είναι στο χύλωμα το οποίο φυσικά έχει να κάνει πρώτα και κύρια με τα υλικά (κατάλληλο ρύζι, νόστιμος ζωμός κλπ.). Ωστόσο, η αληθινή μαεστρία είναι στο ανακάτεμα το οποίο θέλει προσοχή για έναν και μόνο λόγο: το συνεχόμενο ανακάτεμα «αναγκάζει» το άμυλο να βγει από τους κόκκους του ρυζιού και να αναμιχθεί καλά με τα υγρά του φαγητού. Έτσι προκύπτει το σωστό χύλωμα που είναι και το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του φαγητού.

Φωτογραφία: Shutterstock

Η ποικιλία που κάνει τη διαφορά

Τα μανιτάρια είναι ένα εξαιρετικό υλικό όχι μόνο επειδή είναι σούπερ θρεπτικά αλλά και γιατί έχουν φανταστική, μεστή γεύση και πλούσια γήινα αρώματα. Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο πολλά και διαφορετικά χρησιμοποιείτε τόσο πιο νόστιμο και αρωματικό θα βγει το φαγητό. Οπότε πάρτε αγαρικά, πορτομπέλο και πλευρώτους που κυκλοφορούν φρέσκα και είναι τα πιο συνηθισμένα καλλιεργούμενα στην Ελλάδα αλλά και άγρια αποξηραμένα μανιτάρια μαζεμένα από τα ελληνικά δάση (βασιλομανίταρα, πορτσίνι, τρομπέτες, κανθαρέλες κ.ο.κ.). SOS: Τα αποξηραμένα θέλουν μούλιασμα οπότε βάλτε τα σε νερό για 15 λεπτά, ή ακόμα καλύτερα στο κρασί που θα χρησιμοποιήσετε μετά στο φαγητό.