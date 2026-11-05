Συνταγή για ψητό cheesecake Νέας Υόρκης -Βελούδινο και φρουτένιο - iefimerida.gr

Με μπισκοτένια βάση, τυρένια κρέμα και ζουμερά φρούτα από πάνω το νεοϋορκέζικο τσιζκέικ είναι το πιο κλασικό και αγαπημένο, ειδικά όταν είναι σπιτικό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η βάση του γλυκού δημιουργείται με τριμμένα μπισκότα που αναμειγνύονται με λιωμένο βούτυρο. Το μείγμα απλώνεται και πιέζεται ομοιόμορφα στον πάτο μιας αποσπώμενης φόρμας για να γίνει συμπαγές πριν δεχτεί την κρέμα.

Η κρέμα ετοιμάζεται στο μίξερ, χτυπώντας το τυρί κρέμα μέχρι να μαλακώσει. Κατόπιν προστίθενται διαδοχικά η ξινόκρεμα, η ζάχαρη, τα αυγά και τα αρωματικά, μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και ομοιογενές μείγμα.

Η έτοιμη κρέμα απλώνεται ομοιόμορφα πάνω από τη βάση του μπισκότου και το γλυκό ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο για 40-45 λεπτά, μέχρι η γέμιση να σταθεροποιηθεί και να πήξει σωστά.

Αφού ψηθεί, το τσιζκέικ αφήνεται να κρυώσει για τουλάχιστον μία ώρα. Στη συνέχεια, καλύπτεται με ένα μείγμα από κομπόστα και μαρμελάδα βύσσινο, ξεφορμάρεται και είναι έτοιμο για σερβίρισμα.

Βάσκικο, ιαπωνικό, γερμανικό, ακόμα και πολωνικό, κρύο, ζεστό, σοκολατένιο, σε ποτήρι και σφηνάκι είναι μόνο μερικές από τις εκδοχές του τσιζκέικ που έχουμε δοκιμάσει ή έστω έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν. Όσες τάσεις όμως και να ακολουθήσουμε κάνοντας ουρές έξω από τα ζαχαροπλαστεία και όσα viral και να γίνουν στα social media η all time classic εκδοχή θα είναι πάντα η πιο διάσημη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πρόκειται γι αυτό που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη και σύμφωνα με την παραδοσιακή συνταγή του αποτελείται από βουτυρένια βάση με μπισκότα τύπου Digestive και βελούδινη κρέμα τυριού που αφού ψηθούν στον φούρνο απογειώνονται με ζουμερά βύσσινα.

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Φωτογραφία: Shutterstock

Tσιζκέικ Νέας Υόρκης

Υλικά για 10 μερίδες

Για τη βάση

400 γρ. μπισκότα τύπου Digestive, τριμμένα στο μούλτι

200 γρ. αγελαδινό βούτυρο, λιωμένο

μια πρέζα αλάτι

Για την κρέμα

650 γρ. τυρί κρέμα

250 γρ. ξινόκρεμα (sour cream)

60 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

3 αυγά

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

σπόροι από ένα φρέσκο λοβό βανίλιας ή 1 κ.γ. εκχύλισμα

μια πρέζα αλάτι

Για την επικάλυψη

½ κονσέρβα κομπόστα βύσσινο και ½ βάζο μαρμελάδα βύσσινο (200 γρ.)

Εκτέλεση

Βάση: Στο μούλτι που τρίψαμε τα μπισκότα, προσθέτουμε το βούτυρο και χτυπάμε κι άλλο μέχρι να ενωθούν. Απλώνουμε ομοιόμορφα σε μια στρογγυλή φόρμα με αποσπώμενα τοιχώματα (διάμετρος 26-28 εκ.) και πιέζουμε λίγο με μένα κουτάλι από πάνω για να μην έχει κενά η βάση.

Κρέμα: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C στον αέρα. Στο μπολ του μίξερ χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα το τυρί για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει και να γίνει λείο. Συνεχίζοντας το χτύπημα, προσθέτουμε την ξινόκρεμα, τη ζάχαρη, ένα ένα τα αυγά, το λεμόνι και το αλάτι. Χτυπάμε καλά για 5 λεπτά ακόμα μέχρι να ομογενοποιηθούν και να δημιουργηθεί μια απαλή κρέμα, χωρίς σβόλους. Με μια σπάτουλα σιλικόνης στρώνουμε την κρέμα ομοιόμορφα πάνω από την μπισκοτένια βάση και ψήνουμε για 40-45 λεπτά, μέχρι να πήξει η κρέμα.

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Επικάλυψη: Ξεφουρνίζουμε το γλυκό και αφήνουμε να κρυώσει για τουλάχιστον 1 ώρα. Ξεφορμάρουμε σε μια πιατέλα. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την κομπόστα με τη μαρμελάδα και απλώνουμε το μείγμα πάνω από το cheesecake. Κόβουμε και σερβίρουμε.

Tip

Αν δεν βρείτε sour cream ή σας πέφτει πολύ ξινή η γεύση της, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με κρέμα γάλακτος ή γιαούρτι. Επίσης, στο συγκεκριμένο γλυκό ταιριάζουν πολύ και τα κεράσια οπότε χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη κομπόστα και μαρμελάδα.