Συνταγή για πικάντικη μαρμελάδα αχλάδι -Το tip για να πήξει σε 20΄ και το μπαχαρικό που την απογειώνει - iefimerida.gr

Αχλάδι και καρδάμωμο σε μια γρήγορη και εύκολη μαρμελάδα που θα τρώμε όλο το φθινόπωρο.

Τα αχλάδια τα αγαπάμε τόσο για τη γλυκιά γεύση και τη ζουμερή τους σάρκα όσο και για τα υπέροχα αρώματά τους. Κοντούλες, κρυστάλλια, βουτυράτα κ.ο.κ., όλες οι ποικιλίες μοσχοβολάνε και είναι ό,τι πρέπει για τα γλυκά μας. Οι τάρτες και τα κέικ είναι οι πιο συνηθισμένες συνταγές στις οποίες τα χρησιμοποιούμε, θέλουν όμως και άλλα υλικά, μίξερ, ψησίματα και λοιπές διαδικασίες. Το πιο απλό γλυκό που μπορούμε να φτιάξουμε με αχλάδια και να το απολαμβάνουμε ακόμα και καθημερινά στο πρωινό μας είναι η μαρμελάδα. Με τη συνταγή που σας δίνουμε θα είναι έτοιμη σε λίγα μόνο λεπτά.

Μαρμελάδα αχλάδι / Φωτογραφία: Shutterstock

Μαρμελάδα αχλάδι με καρδάμωμο

Υλικά για 2 μέτρια βάζα (350 γρ. το καθένα)

6 αχλάδια, καθαρισμένα και τριμμένα (στον τρίφτη ή στο μούλτι)

3 φλ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

½ φλ. νερό

χυμός από μισό λεμόνι

μια πρέζα αλάτι

¼ κ.γ. καρδάμωμο*, τριμμένο

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με βαρύ πάτο ανακατεύουμε τα αχλάδια, τη ζάχαρη και το νερό. Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά και μόλις πάρει βράση χαμηλώνουμε σε μέτρια. Σκεπάζουμε με το καπάκι και βράζουμε για 10 λεπτά. Προσθέτουμε το αλάτι και το καρδάμωμο και συνεχίζουμε το βράσιμο για 10 λεπτά ακόμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε το λεμόνι και ανακατεύουμε. Μοιράζουμε στα βάζα και αφήνουμε να κρυώσει.

*Καρδάμωμο ή κακουλέ: Πράσινοι μεγάλοι σπόροι που περιέχουν το ομώνυμο μπαχαρικό (μικρά μαύρα σποράκια). Το κάρδαμο με το οποίο συχνά συγχέεται είναι ένα φρέσκο πράσινο μυρωδικό με το οποίο όμως δεν συγγενεύει.