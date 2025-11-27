Συνταγή για πεντανόστιμες φακές φούρνου -Μια εναλλακτική της παραδοσιακής σούπας - iefimerida.gr

Βάζουμε τις κλασικές φακές στον φούρνο και τις σερβίρουμε με ρύζι σε έναν νόστιμο και πολύ θρεπτικό συνδυασμό.

Στην Ελλάδα οι φακές είναι αγαπημένες και παρεξηγημένες ταυτόχρονα. Υπάρχουν πολλοί που τις λατρεύουν και άλλοι που τις αποφεύγουν με κάθε τρόπο. Γενικά είναι από τα φαγητά που συνήθως αντιπαθούμε όταν είμαστε παιδιά καθώς είναι έντονα συνδεδεμένες με τη θρεπτικότητά τους (είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες και σίδηρο) άρα και με την επιβεβλημένη κατανάλωσή τους. Ωστόσο, στην πορεία των χρόνων κάποιοι αναθεωρούμε εκτιμώντας τη γευστική και διατροφική αξία τους. Σε αυτό βέβαια βοηθάει πολύ και η δημιουργικότητα που βάζουμε στις συνταγές οι οποίες ξεφεύγουν πια κατά πολύ από την άσπρη ή κόκκινη σούπα που όλοι έχουμε στο μυαλό μας.

Το φακόρυζο ας πούμε είναι μια χορταστική και υγιεινή εναλλακτική που τα τελευταία χρόνια παίζει πολύ στα εστιατόρια αλλά και στην οικιακή μαγειρική. Επίσης και το να φουρνίζουμε τα όσπρια, αντί να τα βράζουμε απλά στην κατσαρόλα, είναι ένας τρόπος να ξεφύγουμε από το συνηθισμένο, κάπως νερόβραστο, αποτέλεσμα. Στον φούρνο, ειδικά αν τα βάλουμε σε γάστρα και τα εμπλουτίσουμε με μπόλικα λαχανικά, χυλώνουν καλύτερα και γίνονται πολύ πιο θελκτικά ακόμα και για τους ορκισμένους εχθρούς τους.

Στην παρακάτω συνταγή που σας δίνουμε μια εκδοχή για φουρνιστές φακές με μπόλικες πιπεριές, καρότα και πελτέ ντομάτας.

Φακές φούρνου με ρύζι / Φωτογραφία: Unsplash

Πεντανόστιμες φακές φούρνου με ρύζι

Υλικά για 4-6 άτομα

500 γρ. φακές

2 δαφνόφυλλα

4 κόκκοι μπαχάρι

1 φλ. ε.π. ελαιόλαδο

2 μεγάλα καρότα, χοντροκομμένα

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 πράσινες πιπεριές, χοντροκομμένες

1 πιπεριά Φλωρίνης, ψιλοκομμένη

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1/2 κ.γ. θυμάρι

1 σφηνάκι ξίδι από κρασί

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τις φακές μαζί με 2 λίτρα νερό, τα δαφνόφυλλα και το μπαχάρι. Ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά και μόλις πάρουν βράση χαμηλώνουμε σε μέτρια. Μαγειρεύουμε για περίπου 30 λεπτά και σουρώνουμε κρατώντας 2 κουτάλες από το ζουμί τους. Σκουπίζουμε την κατσαρόλα και ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε τα καρότα, το κρεμμύδι και τις πιπεριές για 2-3 λεπτά μέχρι να μαραθούν και να ροδίσουν λίγο. Ρίχνουμε το σκόρδο και τον πελτέ και ανακατεύουμε για 1 λεπτό ακόμα. Σβήνουμε με το ξίδι και αλατοπιπερώνουμε καλά. Αποσύρουμε και μεταφέρουμε τα σοταρισμένα λαχανικά σε μια γάστρα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200° C στον αέρα. Ρίχνουμε στη γάστρα τις φακές και το νερό που κρατήσαμε και ανακατεύουμε. Πασπαλίζουμε με το θυμάρι, σκεπάζουμε με το καπάκι και φουρνίζουμε για 30 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι φακές και να χυλώσει η σάλτσα τους. Σερβίρουμε ζεστές ή χλιαρές μαζί με λευκό σπυρωτό ρύζι.