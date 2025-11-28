Συνταγή για μπισκότα βρώμης με 3 υλικά -Μελένια και θρεπτικά, έτοιμα σε 10΄ - iefimerida.gr

Με βρώμη, μέλι και ταχίνι φτιάχνουμε τα πιο εύκολα και λαχταριστά μπισκότα.

Η βρώμη, το ταχίνι και το μέλι είναι τρεις υπερτοφές ιδανικές για πρωινό και όχι μόνο. Ειδικά για τα παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερη συνθήκη από το να έχουν καθημερινά στη διατροφή τους σνακ που να περιλαμβάνουν τέτοιου είδους θρεπτικά υλικά.

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους ενήλικες, ιδιαίτερα εκείνους που πέρα από μια έντονη καθημερινότητα έχουν στο πρόγραμμά τους και κάποιο είδος άσκησης.

Σε κάθε περίπτωση, εκτός από το να τα τρώμε σκέτα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε εύκολα και θρεπτικά σνακ.

Η βρώμη, ας πούμε, μπορεί να αντικαταστήσει το αλεύρι σε γλυκά όπως τα κέικ και τα μπισκότα, το ταχίνι να λειτουργήσει όπως το βούτυρο και το μέλι να πάρει τη θέση της ζάχαρης.

Στη δική μας συνταγή, τα μπισκότα βγαίνουν τραγανά εξωτερικά και μαλακά μέσα, ενώ μοσχοβολάνε κανελογαρίφαλο. Και το καλύτερο; Όλα αυτά γίνονται με ένα ανακάτεμα και 10 λεπτά ψήσιμο.

Μπισκότα βρώμης / Φωτογραφία: Unsplash

Μπισκότα βρώμης με 3 υλικά

Για 20 τεμάχια



1 κούπα νιφάδες βρώμης

½ κούπα μέλι

½ κούπα ταχίνι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C στον αέρα. Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και τα ανακατεύουμε πολύ καλά. Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα και βάζουμε πάνω κουταλιές από το μείγμα. Αφήνουμε μεταξύ τους απόσταση 1-2 εκ. για να μην κολλήσουν όταν απλώσουν στο ψήσιμο. Ψήνουμε για 10 λεπτά μέχρι να ροδίσουν καλά.

Tip

Για να αρωματίσετε τα μπισκότα σας προσθέστε στο μείγμα ¾ κ.γ. κανέλα και ¼ κ.γ. γαρίφαλο. Επίσης, μετά το ψήσιμο, πασπαλίστε τα με λίγη κρυσταλλική ζάχαρη, λευκή ή καστανή, για έξτρα τραγανή υφή.