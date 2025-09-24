Συνταγή για μοσχαρίσια σουβλάκια με γλυκόξινη μαρινάδα -Τέλειο ψήσιμο σε 15΄ - iefimerida.gr

Μοσχαρίσια σουβλάκια, ζουμερά και λαχταριστά, με λαχταριστή σάλτσα που γίνεται πανεύκολα.

Τα αγαπημένα μας σουβλάκια δεν φτιάχνονται μόνο από χοιρινό και κοτόπουλο. Εμείς οι λάτρεις του μοσχαρίσιου κρέατος μπορούμε να το απολαμβάνουμε, περασμένο σε ξυλάκια και μάλιστα χωρίς απαραίτητα να ανάβουμε κάρβουνα και να καθαρίζουμε σχάρες. Ακολουθώντας τη συνταγή που σας δίνουμε όχι μόνο θα τα ετοιμάσετε σε εύκολα αλλά θα τα μαρινάρετε κιόλας με το πιο απλό και νόστιμο μείγμα.

Μοσχαρίσια σουβλάκια / Φωτογραφία: Shutterstock

Μοσχαρίσια σουβλάκια με γλυκόξινη μαρινάδα

Υλικά για 4 μερίδες

4 μεγάλα μοσχαρίσια σουβάκια

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 πράσινη πιπεριά, χοντροκομμένη

1 κρεμμύδι, χοντροκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, καθαρισμένη

1 κ.σ. κέτσαπ

1 κ.γ. ρίγανη

1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι

2 κ.σ. βαλσαμικό ξίδι

Μια πρέζα ζάχαρη

αλάτι

πάπρικα (κατά προτίμηση καπνιστή), γλυκιά ή καυτερή

Εκτέλεση

﻿Χτυπάμε στο μούλτι όλα τα υλικά της μαρινάδας μέχρι να πολτοποιηθούν εντελώς. Βάζουμε τα σουβλάκια σε ένα τάπερ και περιχύνουμε τα σουβλάκια με τη μαρινάδα. Τρίβουμε λίγο με τα χέρια μας να πάει παντού και σκεπάζουμε με το καπάκι. Τα αφήνουμε να μαριναριστούν για τουλάχιστον 2 ώρες. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στο γκριλ (σε δυνατή φωτιά). Βάζουμε τα σουβλάκια σε ένα ταψί και το τοποθετούμε στο μεσαίο ράφι του φούρνου. Ψήνουμε για 7 λεπτά, γυρίζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 7 λεπτά ακόμα. Σερβίρουμε αμέσως, όσο είναι ζεστά.

Tips

-Το ψήσιμο που σας προτείνουμε είναι μέτριο προς καλό (medium-well). Αν τα θέλετε πιο πολύ ψημένα αφήστε τα 1-2 λεπτά παραπάνω από την κάθε πλευρά.

-Γαρνίρετε τα σουβλάκια με ψητά λαχανικά, τους πάνε τέλεια. Επίσης μπορείτε να βράσετε τη μαρινάδα 2-3 λεπτά σε ένα κατσαρολάκι φτιάχνοντας μια γρήγορη σάλτσα για να βουτάτε το κρέας.

-Τα μοσχαρίσια σουβλάκια θα τα βρείτε σίγουρα έτοιμα στα κρεοπωλεία και στα σουπερμάρκετ. Επιλέξτε τα μεγάλα (150 γρ.), αυτά που έχουνε ενδιάμεσα κομμάτια λαχανικών (πιπεριές, κρεμμύδια κλπ.) που τους δίνουν έξτρα νοστιμιά στο ψήσιμο. Αν βρείτε μπορείτε να πάρετε μοσχαρίσια σπάλα, κομμένοι σε κύβους και να τα περάσετε μόνοι σας σε ξυλάκια μαζί με τα λαχανικά που σας αρέσουν.