Συνταγή για λευκή γαριδομακαρονάδα -Χωρίς κρέμα γάλακτος, έτοιμη σε 10΄ - iefimerida.gr

Μια γαριδομακαρονάδα αλλιώτικη, χωρίς ντομάτα αυτή τη φορά, που γίνεται σε ελάχιστο χρόνο και βγαίνει πεντανόστιμη.

Οι λάτρεις της γαριδομακαρονάδας είναι μια πολύ ξεχωριστή κατηγορία μακαρονάδων. Δεν διανοούνται το καλοκαίρι τους και συγκεκριμένα τις διακοπές τους χωρίς να απολαύσουν το αγαπημένο τους πιάτο αρκετές φορές. Κάποιοι ίσως να το αναζητούν και καθημερινά στις αγαπημένες τους ψαροταβέρνες και στα εστιατόρια ενώ κάποιοι πιο μερακλήδες έχουν μάθει να τη φτιάχνουν τέλεια στο σπίτι. Η γαριδομακαρονάδα είναι άλλωστε τόσο ταυτισμένη με το ελληνικό καλοκαίρι που τον υπόλοιπο χρόνο σχεδόν δεν ασχολείται κανείς μαζί της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγοι βέβαια γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο φαγητό γίνεται εξαιρετικό και χωρίς ντομάτα, ούζο κλπ., σε λευκές εκδοχές που ταιριάζουν πιο πολύ με το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Σαν αυτή που σας δίνουμε παρακάτω που βγαίνει λαχταριστή και βελούδινη χωρίς όμως να επιβαρύνεται με κρέμα γάλακτος και άλλα πληθωρικά υλικά που σκεπάζουν τη φινέτσα της γαρίδας.

Λευκή γαριδομακαρονάδα

Υλικά για 4 μερίδες

500 γρ. λιγκουίνι ή φετουτσίνι

350 γρ. μέτριες γαρίδες, καθαρισμένες

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, πολύ ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδου, πολύ ψιλοκομμένες

χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι ή λάιμ

1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί

250 γρ. τυρί κρέμα

2 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι, τα φυλλαράκια ή ½ κ.γ. αποξηραμένο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

﻿Βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Παράλληλα, σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 1-2 λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο και τις γαρίδες και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για μισό λεπτό. Σβήνουμε με το κρασί και περιμένουμε μισό λεπτό να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού, το τυρί και μια κουτάλα από το νερό που βράζουν τα μακαρόνια. Αλατίζουμε και ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά και να δημιουργηθεί μια πηχτή σάλτσα. Αποσύρουμε από τη φωτιά και με μια λαβίδα για ζυμαρικά μεταφέρουμε τα βρασμένα λιγκουίνι από την κατσαρόλα κατευθείαν στο τηγάνι με τη σάλτσα. Πασπαλίζουμε με το ξύσμα και το θυμάρι. Σερβίρουμε ζεστή με μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tip

﻿Την ίδια συνταγή μπορεί να την κάνετε και με μύδια αλλά και με συνδυασμό θαλασσινών (μύδια, γαρίδες, όστρακα κ.ο.κ. μαζί).