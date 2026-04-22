Συνταγή για κοτόπουλο κρασάτο με λαχανικά -Ζουμερό, με πλούσια αρωματική σάλτσα - iefimerida.gr

Το αγαπημένο μας πουλερικό μπαίνει στην κατσαρόλα με πολύχρωμα λαχανικά, μυρωδικά και μπόλικο κρασί. Κοτόπουλο τρυφερό και πεντανόστιμο σε λιγότερο από 1 ώρα.

Ο καλύτερος τρόπος για να νοστιμίσουμε ένα μαγειρευτό φαγητό είναι να το βράσουμε με ζωμό (αντί για σκέτο νερό). Όλοι το ξέρουν αυτό. Αυτό όμως που απογειώνει ακόμα και την πιο απλή συνταγή ενός κατσαρολάτου φαγητού, και όχι μόνο, είναι το κρασί. Ειδικά αν πρόκειται για ένα πιάτο στο οποίο πρωταγωνιστεί το κρέας ή κάποιο πουλερικό, το κρασί είναι σχεδόν επιβεβλημένο. Δίνει την απαραίτητη υγρασία που χρειάζεται για να μαλακώσουν τα υλικά και να μελώσει η σάλτσα χωρίς να αραιώνει-«ξεπλένει» τη γεύση τους. Αντίθετα ενισχύει τη νοστιμιά τους απογειώνοντας παράλληλα τα αρώματα τους. Κι αν νομίζετε ότι τα κρασάτα φαγητά είναι δύσκολα, βγαίνουν βαριά ή χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη εμπειρία και παραπάνω κόπο, η συνταγή που σας δίνουμε αποδεικνύει το εντελώς αντίθετο. Παρακάτω το κοτόπουλο συνδυάζεται με φρέσκα λαχανικά σε ένα βαθιά νόστιμο αποτέλεσμα που μοσχοβολάει.

Κοτόπουλο κρασάτο με λαχανικά

Υλικά για 4 άτομα

1 κοτόπουλο, περίπου 1.500 γρ., κομμένο σε μερίδες

8 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

15 κοκάρια καθαρισμένα, ολόκληρα

2 καρότα, σε ροδέλες

½ κιλό λευκά μανιτάρια, χοντροκομμένα

4 σκελίδες σκόρδο, κομμένες στη μέση

2 φύλλα δάφνης

4 κόκκοι μπαχάρι

1 μπουκάλι λευκό ξηρό κρασί

2 φλ. ζωμός κότας, σπιτικός ή ψυγείου

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κοτόπουλο για 5 λεπτά μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Το βγάζουμε με μια τρυπητή κουτάλα σε μια πιατέλα και συνεχίζουμε με τα λαχανικά. Ρίχνουμε τα κοκάρια, τα καρότα, τα μανιτάρια, τα σκόρδα, τη δάφνη και το μπαχάρι και ανακατεύουμε για 5 λεπτά μέχρι να μαραθούν και να πάρουν χρώμα. Επιστρέφουμε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα και σβήνουμε με το κρασί. Αφήνουμε 1 λεπτό το αλκοόλ να εξατμιστεί και προσθέτουμε τον ζωμό μέχρι να καλυφθούν εντελώς τα υλικά. Αλατοπιπερώνουμε καλά και ανακινούμε ελαφρώς κυκλικά την κατσαρόλα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά (από δυνατή σε μέτρια) και σκεπάζουμε με το καπάκι. Βράζουμε για 45 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν το κοτόπουλου και τα λαχανικά, και να πήξει η σάλτσα. Αποσύρουμε, αφήνουμε 10-15 λεπτά, να χλιάνει, και σερβίρουμε.

Tips

-Για να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο τα αρώματα και τη γεύση του πιάτου μπορείτε να μαρινάρετε το κοτόπουλο αποβραδίς. Βάλτε το κοτόπουλο και τα λαχανικά σε ένα μεγάλο τάπερ, μαζί με τον ζωμό, το κρασί, τη δάφνη, το μπαχάρι, αλάτι και πιπέρι και αφήστε το στο ψυγείο σκεπασμένο για 8-10 ώρες.

-Τα λευκά ξηρά κρασιά ταιριάζουν στο κοτόπουλο και στα φρέσκα λαχανικά. Η Μαλαγουζιά και το Chardonnay θα δώσουν φρουτένια αρώματα και ζωηρή οξύτητα ενώ το Μοσχοφίλερο και το Sauvignon Blanc λεμονάτη επίγευση και έντονη φυτικότητα αντίστοιχα.