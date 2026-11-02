Συνταγή για κεφτέδες με πιπεριά και γραβιέρα -Αφράτοι και ζουμεροί - iefimerida.gr

Οι κλασικοί κεφτέδες μας αρέσουν πολύ. Όταν όμως έχουν μέσα και έξτρα υλικά όπως αρωματική πιπεριά και λιωμένο τυρί τους αγαπάμε ακόμα περισσότερο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε ένα μεγάλο μπολ αναμειγνύονται όλα τα υλικά για τους κεφτέδες, όπως ο χοιρινός κιμάς, η πιπεριά και η γραβιέρα. Ακολουθεί δυνατό ζύμωμα του μείγματος, ώστε να ενωθούν οι γεύσεις και να σπάσουν οι ίνες.

Το μείγμα του κιμά σκεπάζεται και τοποθετείται στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στο μείγμα να σφίξει, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανταλλαγή των αρωμάτων και των γεύσεων μεταξύ των υλικών.

Ο φούρνος προθερμαίνεται στους 180°C στον αέρα και τα ταψιά στρώνονται με λαδόκολλα. Στη συνέχεια, το μείγμα πλάθεται σε μεγάλους κεφτέδες, περίπου 50 γραμμαρίων ο καθένας, οι οποίοι τοποθετούνται στα έτοιμα ταψιά.

Οι κεφτέδες ψήνονται για 25 λεπτά μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφί χρώμα εξωτερικά, διατηρώντας ταυτόχρονα την υγρασία στο εσωτερικό τους. Για το ιδανικό αποτέλεσμα, σερβίρονται αμέσως μόλις βγουν από τον φούρνο, ζεστοί και τρυφεροί.

Οι κρεατοκεφτέδες είναι ένα φαγητό που δεν περνάει με τίποτα απαρατήρητο. Μικροί και μεγάλοι τους αγαπούν πολύ, ειδικά όταν είναι κλασικοί, με ανάμεικτο κιμά (μοσχαρίσιο και χοιρινό) και μπόλικα μυρωδικά. Ωστόσο, στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα αλλά και στη σύγχρονη μαγειρική υπάρχουν άπειρες εκδοχές που φτιάχνονται με πολλά και διαφορετικά υλικά, τηγανίζονται σε μπόλικο λάδι ή ψήνονται στον φούρνο για πιο ελαφρύ αποτέλεσμα. Το κρεμμύδι και το σκόρδο είναι τα στάνταρ λαχανικά τους ενώ κάποιοι τους βάζουν και ντομάτα για να έχουν επιπλέον υγρασία. Ωστόσο, τους πάει πολύ και η πιπεριά η οποία δίνει έξτρα αρώματα και δυνατή γεύση στη λιπαρότητα του κιμά, ειδικά όταν είναι μόνο χοιρινός. Το υλικό όμως που κυριολεκτικά τους απογειώνει είναι τα τυριά που δίνουν τη δική τους ξεχωριστή νοστιμιά και τους κάνουν πιο βελούδινους όταν λιώνουν στο ψήσιμο. Γι αυτό κι εμείς σας προτείνουμε να τους κάνετε χοιρινούς με πράσινη πιπεριά και τριμμένη γραβιέρα, αλλά αντί για το τηγάνι να τους ψήσετε στο φούρνο για να γλιτώσετε το παίδεμα αλλά και τις θερμίδες. Άλλωστε στον φούρνο ή στο air fryer θα βγουν εξίσου τραγανοί και τρυφεροί.

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Κεφτέδες με πιπεριά και γραβιέρα

Υλικά για 30 κομμάτια

1 κιλό κιμάς χοιρινός από σπάλα

2 αυγά

2 πράσινες πιπεριές, ψιλοκομμένες

2 φέτες ψωμί μπαγιάτικο, μουλιασμένο και στυμμένο καλά

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

¼ κ.γ. ρίγανη, τριμμένο

5 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

150 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

1 σφηνάκι ξίδι από κρασί

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά και πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και μπόλικο πιπέρι. Βρέχουμε τα χέρια μας με νερό και ανακατεύουμε καλά τα υλικά. Στη συνέχεια ζυμώνουμε δυνατά μέχρι να σπάσουν οι ίνες του κιμά και να ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Σκεπάζουμε το μπολ με καπάκι ή μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα για να σφίξει και να ανταλλάξουν τα υλικά τα αρώματα και τις γεύσεις τους. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ºC στον αέρα και στρώνουμε δυο ταψιά με λαδόκολλα. Πλάθουμε μεγάλους κεφτέδες (περίπου 50 γρ. ο καθένας) και τους τοποθετούμε στα ταψιά. Ψήνουμε για 25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν γύρω γύρω αλλά να κρατήσουν μέσα την υγρασία τους. Σερβίρουμε αμέσως.