Συνταγή για λαχταριστή μακαρονάδα με αφράτα κεφτεδάκια και λεμονάτη σάλτσα - iefimerida.gr

Τα λεμονάτα κεφτεδάκια είναι ένα από τα πιο comfort φαγητά του φθινοπώρου. Συνήθως τα συνδυάζουμε με ρύζι ή πουρέ, γίνονται όμως και εξαιρετική μακαρονάδα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η προετοιμασία ξεκινά με την ανάμειξη των δύο ειδών κιμά, μοσχαρίσιου και χοιρινού, μαζί με ψιλοκομμένο κρεμμύδι, δυόσμο, βασιλικό, μουλιασμένο ψωμί και αυγά. Το μείγμα ζυμώνεται καλά και αλατοπιπερώνεται ώστε να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Το μείγμα του κιμά αφήνεται στο ψυγείο για τουλάχιστον μισή ώρα για να σφίξει. Στη συνέχεια, πλάθονται περίπου 20 κεφτέδες οι οποίοι αλευρώνονται καλά από όλες τις πλευρές πριν το μαγείρεμα.

Οι αλευρωμένοι κεφτέδες ροδίζουν σε κατσαρόλα με ελαιόλαδο. Κατόπιν, προστίθεται ζωμός μέχρι να καλυφθούν πλήρως και μαγειρεύονται σκεπασμένοι για 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να δέσει η σάλτσα τους.

Στο τέλος του μαγειρέματος, οι κεφτέδες περιχύνονται με χυμό λεμονιού. Το φαγητό σερβίρεται αμέσως με φρεσκοβρασμένα σπαγγέτι, τριμμένο πεκορίνο και φρέσκα φύλλα βασιλικού για επιπλέον άρωμα και γεύση.

Τα γιουβαρλάκια και τα λεμονάτα κεφτεδάκια είναι από τα αγαπημένα φαγητά αυτής της εποχής. Μυρωδάτα, αφράτα και νόστιμα μπαίνουν στην κατσαρόλα με απλή σάλτσα ή αυγολέμονο και γίνονται υπέροχα. Για να τα κάνουμε ακόμα πιο χορταστικά όμως, ειδικά αν δεν έχουν μέσα ρύζι (είναι δηλαδή κεφτεδάκια και όχι γιουβαρλάκια) και δεν είναι αυγοκομμένα, αλλά φτιαγμένα με απλή αλευρόσαλτσα, θέλουν και τον υδατάνθρακά τους από δίπλα. Συνήθως βάζουμε ρύζι ή πουρέ, όπως σε όλα τα λεμονάτα. Τους πάνε όμως εξίσου και τα ζυμαρικά, κι ας τα έχουμε συνδέσει περισσότερο με τα κοκκινιστά φαγητά. Γι αυτό σας προτείνουμε να κάνετε τη διαφορά και να φτιάξετε κατσαρολάτους κεφτέδες με μπόλικό λεμόνι και μυρωδικά και να τους σερβίρετε με φρεσκοβρασμένα σπαγγέτι.

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Φωτογραφία: Shutterstock

Συνταγή για λεμονάτους κεφτέδες

Υλικά για 4 μερίδες

Για τους κεφτέδες

300 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς, από σπάλα

200 γρ. χοιρινός κιμάς, από σπάλα

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 κ.σ. δυόσμος, ψιλοκομμένος

2 κ.σ. βασιλικός, ψιλοκομμένος

1 φέτα μπαγιάτικο ψωμί, μουλιασμένη σε νερό και στυμμένη καλά

2 αυγά

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

½ φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Για τη σάλτσα

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

750 ml ζωμό λαχανικών ή κρέατος, σπιτικός ή ψυγείου

χυμός από 2 λεμόνια

1 πακέτο σπαγγέτι Νο 6

1-2 κ.σ. πεκορίνο τριμμένο

1 χούφτα φύλλα φρέσκου βασιλικού

Εκτέλεση

Κεφτέδες: Σε ένα μπολ ρίχνουμε όλα τα υλικά και μπόλικο αλατοπίπερο. Ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να ενωθούν και ζυμώνουμε δυνατά το μείγμα για να σπάσουν οι ίνες του κιμά. Σκεπάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μισή ώρα, να σφίξουν. Πλάθουμε 20 κεφτέδες και τους βάζουμε σε ένα ταψάκι. Απλώνουμε το αλεύρι σε ένα πιάτο και περνάμε από εκεί τους κεφτέδες, λίγους λίγους, μέχρι να καλυφθούν από όλες τις πλευρές.

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Μαγείρεμα-σάλτσα: Σε βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και περνάμε τους κεφτέδες από την κατσαρόλα για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσουν καλά. Προσθέτουμε τον ζωμό (να σκεπαστούν εντελώς) και σκεπάζουμε με το καπάκι. Μαγειρεύουμε για 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι κεφτέδες και να δέσει το ζουμί. Περιχύνουμε με το λεμόνι και ανακινούμε καλά την κατσαρόλα. Βράζουμε τα σπαγγέτι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και μοιράζουμε αμέσως τα ζυμαρικά στα πιάτα με τους κεφτέδες και τη σάλτσα από πάνω. Πασπαλίζουμε με το πεκορίνο και τον βασιλικό και σερβίρουμε.