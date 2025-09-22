Συνταγή για χυλωμένη κοτόσουπα, χωρίς αυγολέμονο - iefimerida.gr

Νόστιμη και θεραπευτική αυτή η κοτόσουπα είναι το πιο comfort πιάτο του φθινοπώρου.

Η κοτόσουπα δεν είναι ένα απλό φαγητό, είναι φάρμακο για το σώμα αλλά και για την ψυχή. Την έχουμε συνδέσει με το κρύωμα και γενικότερα με τις αδιαθεσίες του φθινοπώρου και του χειμώνα αφού σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί ανακουφιστικά. Μας ζεσταίνει, μας ενυδατώνει και φυσικά γεμίζει τον οργανισμό μας πολύτιμες πρωτεΐνες και βιταμίνες που δυναμώνουν το ανοσοποιητικό μας.

Ωστόσο, πρώτα και πάνω από όλα η κοτόσουπα είναι ένα νόστιμο πιάτο που μας αρέσει να απολαμβάνουμε κάθε φορά που θέλουμε να χορτάσουμε και ταυτόχρονα να νιώσουμε τη ζεστασιά και τη θαλπωρή που μας προσφέρει κάθε περιποιημένο σπιτικό φαγητό. Κάποιοι την προτιμούν αυγοκομμένη καθώς έτσι δένει και χυλώνει περισσότερο ενώ παράλληλα είναι πιο χορταστική. Υπάρχει όμως τρόπος να την κάνουμε πηχτή και λαχταριστή χωρίς να προσθέσουμε αυγά κι έτσι να την κρατήσουμε πιο ελαφριά. Ιδού μια συνταγή που για να την φτιάξετε τέλεια.

Κοτόσουπα χωρίς αυγολέμονο / Φωτογραφία: Shutterstock

Χυλωμένη κοτόσουπα χωρίς αυγολέμονο

Υλικά για 4 μερίδες

1 μέτριο κοτόπουλο (περίπου 1 ½ κιλό), καθαρισμένο και κομμένο σε μερίδες

2 φύλλα δάφνης

8 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

100 γρ. ρύζι για σούπα (γλασέ, νυχάκι κ.ο.κ.)

2 μέτριες πατάτες, χοντροκομμένες

2 μέτρια καρότα, χοντροκομμένα

2 κλωναράκια σέλινο, ψιλοκομμένα

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

χυμός από 2 λεμόνια

1 κ.γ. κορν φλάουρ

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε το κοτόπουλο μαζί με τη δάφνη και μπόλικο νερό (να το σκεπάζει καλά). Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Σουρώνουμε το κρέας και κρατάμε τον ζωμό στην άκρη σε ένα μεγάλο μπολ και ξεχωριστά το κοτόπουλο σε μια πιατέλα. Σκουπίζουμε καλά την κατσαρόλα, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε τις πατάτες και τα καρότα για 3-4 λεπτά μέχρι να γυαλίσουν και να ροδίσουν πολύ ελαφρά και τα βγάζουμε στην άκρη με τρυπητή κουτάλα. Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σέλινο για 2-3 λεπτά, μέχρι να γυαλίσουν και προσθέτουμε το ρύζι. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 2-3 λεπτά ακόμα, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα.

Επιστρέφουμε στην κατσαρόλα τις πατάτες, τα καρότα και τον μισό ζωμό. Σκεπάζουμε με το καπάκι και βράζουμε για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και το ρύζι. Ρίχνουμε το κοτόπουλο, τον υπόλοιπο ζωμό και μπόλικο αλατοπίπερο. Ανακινούμε ελαφρά πιάνοντας την κατσαρόλα από τα χερούλια, σκεπάζουμε με το καπάκι και συνεχίζουμε το βράσιμο για 5 λεπτά ακόμα. Σβήνουμε το μάτι και αφήνουμε επάνω την κατσαρόλα ώστε να κοχλάζει ακόμα η σούπα. Σε ένα μπολάκι διαλύουμε το κορν φλάουρ σε 1 κ.σ. νερό. Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε καλά με σύρμα. Περιχύνουμε το φαγητό και ανακινούμε καλά να πάει παντού και να πήξει η σούπα όσο διαρκεί ακόμα ο βρασμός.

Tip

Για να γίνει ακόμα πιο πηχτό το φαγητό μπορούμε να ξεψαχνίσουμε το κοτόπουλο και να λιώσουμε την υπόλοιπη σούπα με ένα ραβδομπλέντερ (κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα) ή τμηματικά στο μούλτι. Έτσι θα έχουμε μια πλούσια, βελουτέ κοτόσουπα, στην οποία μπορούμε να προσθέσουμε όσο κρέας θέλουμε σε κάθε πιάτο. Επίσης, αν επιλέξετε να την κάνετε βελουτε μπορείτε να παραλείψετε το ρύζι.