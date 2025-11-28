 Συνταγή για πεντανόστιμο χούμους -Το υγιεινό σνακ που γίνεται σε 10 λεπτά - iefimerida.gr
Συνταγή για πεντανόστιμο χούμους -Το υγιεινό σνακ που γίνεται σε 10 λεπτά

Χούμους με καρότο / Φωτογραφία: Unsplash
ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
Ζωή Παπαφωτίου

﻿Ένας αλλιώτικος τρόπος να απολαύσουμε τα ρεβίθια προσφέροντας στον οργανισμό μας όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται.

Το χούμους είναι ένα παραδοσιακό ανατολίτικο ντιπ που κατά βάση φτιάχνεται με ρεβίθια, ταχίνι, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και μπαχαρικά και σερβίρεται ως ορεκτικό μαζί με αραβικές πίτες ή ψωμί. Με την παγκόσμια διάδοση της μεσανατολίτικης κουζίνας τα τελευταία χρόνια το βρίσκουμε παντού, από τα έθνικ street food μαγαζιά των μητροπόλεων όλου του κόσμου μέχρι τα ράφια των σουπερμάρκετ. Παράλληλα, έχει μπει στα καθημερινά γεύματα πολλών ανθρώπων, ειδικά όσων ακολουθούν διατροφές που δεν περιλαμβάνουν κρέας και ζωικά παράγωγα καθώς πρόκειται για μια τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, καλά λιπαρά, σίδηρο, ασβέστειο και μαγνήσιο

Διαβάστε τη συνταγή στο bovary.gr.

