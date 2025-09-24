Εύκολη συνταγή για λαχταριστή μηλόπιτα -Έτοιμη σε 30´ - iefimerida.gr

Το απόλυτο φθινοπωρινό γλυκό, η αγαπημένη μας μηλόπιτα, σε μια πανεύκολη και πεντανόστιμη εκδοχή.

Η μηλόπιτα είναι το γλυκό που σηματοδοτεί το φθινόπωρο. Με το που αρχίσουμε να πίνουμε ζεστούς καφέδες και να αναζητάμε τσάι και θερμαντικά ροφήματα, αμέσως θέλουμε από δίπλα τους και κάτι γλυκό. Η μηλόπιτα τους ταιριάζει ιδανικά όχι μόνο γιατί τα γλυκά με φρούτα είναι φτιαγμένα για τέτοιες περιστάσεις αλλά και επειδή αυτήν την εποχή τα μήλα είναι φρέσκα, τραγανά και αρωματικά.

Η μηλόπιτα λοιπόν, οι τάρτες μήλου και τα κέικ μήλου έχουν άπειρες βερσιόν. Άλλες ευκολότερες και πιο γρήγορες άλλες πιο σύνθετες και χρονοβόρες. Εμείς θα φτιάξουμε μία με σφολιάτα που στήνεται σε πέντε λεπτά και ψήνεται σε μισή ώρα.

