 Εύκολη συνταγή για λαχταριστή μηλόπιτα -Έτοιμη σε 30´ - iefimerida.gr
GASTRONOMIE

Εύκολη συνταγή για λαχταριστή μηλόπιτα -Έτοιμη σε 30´

Μηλόπιτα με σφολιάτα / Φωτογραφία: Shutterstock
Μηλόπιτα με σφολιάτα / Φωτογραφία: Shutterstock
ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
Ζωή Παπαφωτίου

Το απόλυτο φθινοπωρινό γλυκό, η αγαπημένη μας μηλόπιτα, σε μια πανεύκολη και πεντανόστιμη εκδοχή.

Η μηλόπιτα είναι το γλυκό που σηματοδοτεί το φθινόπωρο. Με το που αρχίσουμε να πίνουμε ζεστούς καφέδες και να αναζητάμε τσάι και θερμαντικά ροφήματα, αμέσως θέλουμε από δίπλα τους και κάτι γλυκό. Η μηλόπιτα τους ταιριάζει ιδανικά όχι μόνο γιατί τα γλυκά με φρούτα είναι φτιαγμένα για τέτοιες περιστάσεις αλλά και επειδή αυτήν την εποχή τα μήλα είναι φρέσκα, τραγανά και αρωματικά.

Η μηλόπιτα λοιπόν, οι τάρτες μήλου και τα κέικ μήλου έχουν άπειρες βερσιόν. Άλλες ευκολότερες και πιο γρήγορες άλλες πιο σύνθετες και χρονοβόρες. Εμείς θα φτιάξουμε μία με σφολιάτα που στήνεται σε πέντε λεπτά και ψήνεται σε μισή ώρα.

Διαβάστε τη συνταγή στο bovary.gr.   

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ συνταγή συνταγές μηλόπιτα μήλα σφολιάτα μέλι κανέλα γλυκό φθινόπωρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ