Συνταγή: Πουρές πατάτας -Ο εύκολος τρόπος να βγαίνει πάντα αφράτος, βελούδινος και βουτυρένιος - iefimerida.gr

Ο τέλειος πουρές πατάτας δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μαεστρία μόνο λίγη προσοχή στις λεπτομέρειες.

Μπορεί οι τηγανητές πατάτες να είναι οι απόλυτες σταρ και να αρέσουν στους πάντες αλλά ο πουρές είναι η μεγάλη αδυναμία των σκληροπυρηνικών πατατοφάγων. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό ο πουρές να είναι φρέσκος και καλοφτιαγμένος γιατί αλλιώς η αλήθεια είναι ότι δεν τρώγεται με τίποτα. Άλλωστε, στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει και τόσο το «Εξαρτάται από το πως αρέσει στον καθένα». Για τον πουρέ, από το μαγείρεμα μέχρι την απόλαυση, υπάρχει μόνο ένας τρόπος: ο σωστός!

Ιδού η συνταγή για να βγει αφράτος, βελούδινος και βουτυράτος:

Βελούδινος πουρές πατάτας / Φωτογραφία: Shutterstock

Πουρές πατάτας

Υλικά για 4 μερίδες

750 γρ. πατάτες, με τη φλούδα, πλυμένες καλά

200 γρ. αγελαδινό βούτυρο, σε κυβάκια

75 ml κρέμα γάλακτος

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε τις πατάτες και ρίχνουμε νερό μέχρι να καλυφθούν εντελώς. Αλατίζουμε καλά και ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να κοχλάσει το νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά (από δυνατή σε μέτρια) και βράζουμε για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσει να ξεκολλάει η φλούδα τους. Τις στραγγίζουμε καλά και τις αφήνουμε να κρυώσουν για τουλάχιστον μισή ώρα (ώστε να μπορούμε να τις πιάσουμε). Στο μεταξύ καθαρίζουμε καλά την κατσαρόλα. Στη συνέχεια, ξεφλουδίζουμε τις πατάτες και τις ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Με ένα μεγάλο πιρούνι ή με το ειδικό εργαλείο (πρες πουρέ) τις λιώνουμε πολύ καλά. Αλατίζουμε και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε τις λιωμένες πατάτες στην κατσαρόλα και ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε λίγο λίγο και εναλλάξ το βουτύρου και την κρέμα γάλακτος ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να λιώσουν και να ενωθούν με τα υπόλοιπα υλικά σε ένα αφράτο, βελούδινο μείγμα με βουτυρένια άρωμα και γεύση. Πασπαλίζουμε με μπόλικο πιπέρι και σερβίρουμε.

Το ένα και μοναδικό μυστικό

Όλη η επιτυχία του πουρέ εξαρτάται από το πως θα λιώσετε τις πατάτες και θα τις ανακατέψετε με τα υπόλοιπα υλικά. Η διαδικασία πρέπει να γίνει με το χέρι, και μάλιστα με απαλές κινήσεις, και όχι σε μούλτι, μπλέντερ ή ό,τι άλλο θα χτυπήσει τα υλικά απότομα και περισσότερο από όσο χρειάζεται. Μόνο με πιρούνι ή πρες πουρέ γίνεται αφράτος και βελούδινος χωρίς να κολλάει και να καταλήγει δυσάρεστα ελαστικός (τσιχλωτός που λέμε), σφιχτός κλπ. Το πρες πουρέ είναι ένα απλό και οικονομικό εργαλείο που μπορείτε να βρείτε σε όλα τα καταστήματα με είδη κουζίνας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μεγάλο πιρούνι.