Συνταγή για αυγά με στάκα σε 10΄ -Πολύ απλός μεζές και πεντανόστιμος - iefimerida.gr

Δέκα λεπτά αρκούν για να φτιάξεις το πιο λαχταριστό κρητικό πιάτο με αυγά.

Η γαστρονομική κληρονομιά της Κρήτης είναι από τις πλουσιότερες ολόκληρης της Ελλάδας. Ο πανέμορφος αυτός τόπος που στέκεται στην καρδιά της Μεσογείου όχι μόνο παράγει κυριολεκτικά τα πάντα αλλά τα μαγειρεύει κιόλας με τους πιο απολαυστικούς τρόπους. Ο ντάκος, οι χοχλιοί, το μπουρέκι, το τσιγαριαστό αρνί και το βραστό με πιλάφι είναι μόνο μερικά από τα φαγητά που έχουμε ακούσει, και ίσως έχουμε δοκιμάσει κιόλας, όλοι. Κάποια μάλιστα έχουν ξεπεράσει και τα σύνορα του νησιού, αφού έχουν γίνει αγαπημένα επισκεπτών και τουριστών και μνημονεύονται ως ανεπανάληπτα γευστικά αλλά και ως πιάτα-πρότυπα του μεσογειακού τρόπου διατροφής.

Ένα από αυτά είναι τα αυγά με στάκα, η πιο λιτή και ταυτόχρονα η πιο ξακουστή χανιώτικη συνταγή, η οποία μάλιστα έχει επανειλημμένως κατακτήσει την τρίτη θέση της λίστας Taste Atlas με τα 50 κορυφαία πιάτα με αυγά στον πλανήτη. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να φτάσετε μέχρι την Κρήτη για να τη δοκιμάσετε, ούτε καν να πάτε μέχρι κάποιο κρητικό εστιατόριο της Αθήνας ή της περιφέρειας για να την απολαύσετε. Τα συγκεκριμένο πιάτο μπορείτε άνετα να το φτιάξετε και στο σπίτι, αρκεί να έχετε φρέσκα αυγά και στάκα (θα τη βρείτε σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και κρητικά παντοπωλεία).

Αυγά με στάκα / Φωτογραφία: Shutterstock

Αυγά με στάκα

Υλικά για 4 μερίδες

8 αυγά φρέσκα

8 κ.σ. στάκα

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε τη στάκα και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα για 1-2 λεπτά μέχρι να λιώσει λίγο. Από πάνω σπάμε τα αυγά και αλατίζουμε ελαφρά. Σκεπάζουμε το τηγάνι με καπάκι και αφήνουμε να ψηθούν οι κρόκοι και τα ασπράδια (ή παίρνουμε λιωμένο βούτυρο από το τηγάνι με ένα κουτάλι και βρέχουμε τα αυγά από πάνω μέχρι να σφίξουν). Πασπαλίζουμε με μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σερβίρουμε αμέσως με φρέσκο προζυμένιο ψωμί.

Τι ακριβώς είναι η στάκα;

Η στάκα είναι γαλακτοκομικό προϊόν (πηχτή μάζα πρωτεϊνών) που προέρχεται από την πέτσα-κρέμα (τσίπα) που σχηματίζεται στην επιφάνεια του φρέσκου αιγοπρόβειου γάλακτος. Η τσίπα βράζεται μαζί με αλεύρι, αλάτι και νερό κι έτσι δημιουργείται η στάκα. Από την ίδια διαδικασία προκύπτει και το στακοβούτυρο. Και τα δύο έχουν πλούσια γεύση και χαρακτηριστικά αρώματα, γι' αυτό και αποτελεί εμβληματικό υλικό της κρητικής κουζίνας, το οποίο συναντάμε σε διάφορα πιάτα.