Συνταγή για την πιο αρωματική και τυρένια πίτσα ναπολιτάνα - iefimerida.gr

Οι Ναπολιτάνοι θέλουν την πίτσα λεπτή με σάλτσα ντομάτας χειροποίητη που μοσχοβολάει βασιλικό και μπόλικη βουτυρένια μοτσαρέλα να λιώνει από πάνω.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η προετοιμασία ξεκινά με τη σάλτσα, σιγοβράζοντας ψιλοκομμένες ντομάτες με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Μόλις δέσει και αποσυρθεί από τη φωτιά, προστίθεται φρέσκος βασιλικός και αφήνεται να κρυώσει πριν τη χρήση στην πίτσα.

Ο φούρνος προθερμαίνεται στους 230°C. Η ζύμη απλώνεται στο ταψί, λεπταίνοντας στο κέντρο για να δημιουργηθεί στεφάνι. Επάνω στρώνεται η σάλτσα, κομμάτια φρέσκιας μοτσαρέλας και τριμμένη παρμεζάνα, ολοκληρώνοντας τη σύνθεση πριν το ψήσιμο.

Η πίτσα ψήνεται για 10 λεπτά, μέχρι τα τυριά να λιώσουν πλήρως και το στεφάνι της ζύμης να αποκτήσει χρυσαφί χρώμα. Μετά το ψήσιμο, πασπαλίζεται με επιπλέον φρέσκο βασιλικό και σερβίρεται αμέσως ζεστή.

Παρέχεται εναλλακτική για σπιτική ζύμη με ξηρή μαγιά που απαιτεί δίωρη αναμονή. Η διαδικασία περιλαμβάνει ανάμειξη αλευριού, μαγιάς, νερού, αλατιού και ελαιόλαδου, και ζύμωμα μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική και να φουσκώσει.

Η πίτσα ναπολιτάνα, η σάλτσα ναπολιτάνα και οτιδήποτε φτιάχνουν στη Νάπολη είναι τόσο νόστιμο και τόσο κοντινό στα ελληνικά δεδομένα που το αγαπάμε αμέσως. Ζουμερή ντομάτα, φρέσκος βασιλικός, εκλεκτό ελαιόλαδο, χειροποίητη ζύμη και βελούδινο λιωμένο τυρί είναι τα στοιχεία που στην περίπτωση της πίτσας μας μιλάνε κατευθείαν στην μεσογειακή καρδιά μας. Γι αυτό και την αναζητούμε αυθεντική, όχι μόνο ταξιδεύοντας στην πατρίδα της αλλά και κάνοντας βόλτες στις ανάλογες πιτσαρίες της Αθήνας που την κάνουν γνήσια και πεντανόστιμη. Όπως καθετί όμως που μας αρέσει να τρώμε έξω, έτσι και τη συγκεκριμένη πίτσα, θέλουμε να τη φτιάξουμε και μόνοι μας στο σπίτι για να την απολαμβάνουμε οικογενειακώς ή με την παρέα σε βραδιές ποδοσφαίρου, pizza party κ.ο.κ. Εντάξει, μπορεί στο σπίτι να μην έχουμε ξυλόφουρνο και περιθώριο αναμονής 72 ωρών για να ωριμάσει η προζυμένια ζύμη αλλά με σπιτική σάλτσα και αυθεντική μοτσαρέλα μπορούμε να έχουμε ένα λαχταριστό αποτέλεσμα, ακόμα και με έτοιμη βάση.

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Φωτογραφία: Unsplash

Σπιτική πίτσα ναπολιτάνα

Υλικά για ένα μεγάλο ορθογώνιο ταψί ή 2 στρογγυλές πίτσες

1 πακέτο φρέσκια ζύμη για πίτσα (ψυγείου)

Για τη σάλτσα (1 βάζο 200 γρ.)

500 γρ. ώριμες ντομάτες, χωρίς φλούδες και σπόρους, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο

2 χούφτες φύλλα φρέσκου βασιλικού

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για την επικάλυψη

2 μεγάλες μπάλες φρέσκια μοτσαρέλα, κομμένες στα 4

4 κ.σ. παρμεζάνα, τριμμένη

Εκτέλεση

Σάλτσα: Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και τις ντομάτες σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε λίγο με ξύλινη κουτάλα. Αλατοπιπερώνουμε πολύ καλά και σκεπάζουμε με το καπάκι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, από μέτρια σε χαμηλή, και σιγοβράζουμε για 15 λεπτά, μέχρι να δέσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον βασιλικό και ανακατεύουμε. Αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει.

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Σύνθεση: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 230°C στον αέρα. Στρώνουμε τη ζύμη σε ένα ορθογώνιο ταψί , στρωμμένο με λαδόκολλα, αι πιέζουμε με τις παλάμες μας, από μέσα προς τα έξω, ώστε να λεπτύνει το κέντρο και να φουσκώσει περισσότερο γύρω γύρω. Απλώνουμε τη σάλτσα και από πάνω βάζουμε τη μοτσαρέλα και πασπαλίζουμε με την παρμεζάνα. Ψήνουμε για 10 λεπτά μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να ροδίσει το στεφάνι. Πασπαλίζουμε με τον υπόλοιπο βασιλικό, κόβουμε και σερβίρουμε ζεστή.

Tips

-Αν θέλετε να κάνετε και τη ζύμη στο σπίτι αλλά να περιμένετε μόνο ένα 2ωρο, φτιάξτε την με ξηρή μαγιά. Σε μισό ποτήρι χλιαρό νερό (100 ml) διαλύστε 1 κ.γ. ξηρή μαγιά και αφήστε την 10 λεπτά να αφρίσει. Ύστερα, ανακατέψτε σε μεγάλο μπολ μισό κιλό αλεύρι για πίτσα (τύπου 00) με μια πρέζα αλάτι και μια μεγάλη κουταλιά ελαιόλαδο. Προσθέστε το μείγμα της μαγιάς και ένα ποτήρι χλιαρό νερό ακόμα (250 ml) και ζυμώστε καλά μέχρι το ζυμάρι να γίνει μαλακό και ελαστικό. Σκεπάστε με μια καθαρή, στεγνή, βαμβακερή πετσέτα και αφήστε να φουσκώσει.

-Αφού θα μπείτε στη διαδικασία να κάνετε σάλτσα φτιάξτε διπλή ή και τριπλή ποσότητα από αυτή που σας δίνουμε και αποθηκεύστε την σε γυάλινα βάζα για να έχετε έτοιμη και για μελλοντικές χρήσεις.