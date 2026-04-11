Συνταγή για γαρδουμπάκια κοκκινιστά -Ο πιο μερακλίδικος μεζές της Λαμπρής - iefimerida.gr

Ζουμερές και νόστιμες οι γαρδούμπες με σάλτσα είναι το τέλειο ορεκτικό για το δείπνο του Μεγάλου Σαββάτου αλλά και για το γεύμα της Κυριακής του Πάσχα.

Οι Έλληνες αγαπάμε τα ψητά αμνοερίφια τα οποία τιμάμε δεόντως το Πάσχα. Εκτός όμως από το κρέας αυτό καθεαυτό απολαμβάνουμε εξίσου και όλα τα υπόλοιπα μέρη του αρνιού. Η συκωταριά, οι αντεριές και τα γλυκάδια είναι οι ιδιαίτερες μας αδυναμίες αφού μπαίνουν σε διάφορες παρασκευές, όπως το κοκορέτσι, και γίνονται λουκούμι. Εκτός από τη σούβλα όμως μπαίνουν και στον φούρνο, αφού τυλιχτούν σε γαρδούμπες, και κάνουν ένα φαγητό που κανείς δεν μπορεί να του αντισταθεί. Φέτος φτιάξτε τις με πελτέ και σκόρδο και μπόλικο άνηθο για να γίνουν ακόμα πιο αρωματικές και νόστιμες.

Συνταγή για γαρδουμπάκια κοκκινιστά

Υλικά για 6 άτομα

2 κιλά γαρδούμπες, έτοιμες (από τον χασάπη)

1,5 κιλό πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

2 ξερά κρεμμύδια, σε λεπτές ροδέλες

6 σκελίδες σκόρδο

3 κ.σ. πελτές ντομάτας

1 κούπα ζωμός λαχανικών, σπιτικός ή ψυγείου, καυτός

½ φλ. ε.π. ελαιόλαδο

4 κ.σ. φρέσκο άνηθο, ψιλοκομμένο

2 κόκκοι μπαχάρι

1 φύλλο δάφνης

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

χυμό από 1 λεμόνι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ διαλύουμε τον πελτέ μέσα στον καυτό ζωμό. Σε ένα μεγάλο ταψί βάζουμε στη μέση τις γαρδούμπες και γύρω γύρω αραδιάζουμε τις πατάτες, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Περιχύνουμε με τον ζωμό και το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το μπαχάρι και τη δάφνη και αλατοπιπερώνουμε πολύ καλά. Σκεπάζουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Αφήνουμε να μαριναριστούν για 1-2 ώρες. Ψήνουμε σκεπασμένα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C βαθμούς για 1 ώρα. Αφαιρούμε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε μισή ώρα ακόμα μέχρι να ροδίσουν και να πήξει η σάλτσα. Ξεφουρνίζουμε, περιχύνουμε με το λεμόνι και πασπαλίζουμε με τον άνηθο. Αφήνουμε λίγα λεπτά να χλιάνουν και σερβίρουμε.

Tip

Για πιο πλούσια σάλτσα μπορείτε να προσθέσετε δύο ψιλοκομμένες ντομάτες και για να δώσετε επιπλέον αρώματα να βάλετε και ένα ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί.