Συνταγή: Γαλατόπιτα για το πασχαλινό τραπέζι -Αρωματική, τραγανή και βελούδινη - iefimerida.gr

Η άνοιξη είναι η εποχή της γαλατόπιτας και το Πάσχα η ιδανική περίσταση για να τη φτιάξουμε παραδοσιακά και να την απολαύσουμε μετά το πλούσιο γεύμα.

Η γαλατόπιτα είναι ένα γλυκό της παράδοσης που φτιάχνεται σε όλη τη χώρα. Η εποχή της είναι η άνοιξη κι αυτό γιατί τα περισσότερα ζώα γεννούν αυτή την περίοδο και το γάλα αφθονεί. Μεταξένια κρέμα, κριτσανιστό φύλλο, άχνη και κανέλα κάνουν έναν συνδυασμό με μοναδικό άρωμα και ξεχωριστή γεύση. Επειδή λοιπόν αυτό το υπέροχο γλυκό το βρίσκουμε σπάνια στην αγορά σας δίνουμε μια κλασική συνταγή για να το φτιάξετε όπως οι μαμάδες και οι γιαγιάδες μας.

Συνταγή για παραδοσιακή γαλατόπιτα

Υλικά για 10 κομμάτια

1 πακέτο φύλλα κρούστας

Για την κρέμα

1 λίτρο φρέσκο γάλα

1 κούπα ζάχαρη λευκή κρυσταλλική +4-5 κ.σ. για τα φύλλα

½ κούπα σιμιγδάλι ψιλό

4 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

125 γρ. αγελαδινό βούτυρο, σε κυβάκια + 100 γρ. λιωμένο για τα φύλλα

μια πρέζα αλάτι

½ φλ. άχνη ζάχαρη για το γαρνίρισμα

σκόνη κανέλα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ºC στον αέρα και στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα στρογγυλό ταψί διαμέτρου 30 εκ. Με ένα πινέλο βουτυρώνουμε πολύ καλά το ταψί και στρώνουμε τα μισά φύλλα (βουτυρώνοντας καλά ενδιάμεσα) και πασπαλίζοντας με ζάχαρη και κανέλα. Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα σε μέτρια φωτιά και μόλις πάρει βράση ρίχνουμε τη ζάχαρη και το σιμιγδάλι. Ανακατεύουμε συνεχώς με σύρμα για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να πήξει ελαφρώς το μείγμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τα αυγά και το βούτυρο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Στρώνουμε ομοιόμορφα την κρέμα πάνω στα φύλλα και από πάνω στρώνουμε τα υπόλοιπα φύλλα με βούτυρο-ζάχαρη-κανέλα ενδιάμεσα. Ψήνουμε για 1 ώρα μέχρι να ροδίσει. Ξεφουρνίζουμε και πασπαλίζουμε με άχνη και κανέλα. Αφήνουμε να χλιάνει για 10-15 λεπτά και να σταθεί λίγο η κρέμα για να κόβεται πιο εύκολα. Κόβουμε και σερβίρουμε.