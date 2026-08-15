Παραδοσιακή συνταγή: Φτιάχνουμε γαλακτομπούρεκο για τη Μαρία και τον Παναγιώτη - iefimerida.gr

Το γαλακτομπούρεκο είναι ένα γλυκό που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά των Ελλήνων γι αυτό και τώρα τον Δεκαπενταύγουστο το απολαμβάνουμε στη σπιτική εκδοχή του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Για την παρασκευή του σιροπιού, η ζάχαρη και το νερό βράζουν για πέντε λεπτά σε δυνατή φωτιά, προτού προστεθεί ο χυμός λεμονιού και το μείγμα αποσυρθεί για να κρυώσει.

Η κρέμα ετοιμάζεται ζεσταίνοντας γάλα και βανίλια, ενώ παράλληλα χτυπιούνται αυγά, ζάχαρη, σιμιγδάλι και κορν φλάουρ. Τα δύο μείγματα ενώνονται και θερμαίνονται μέχρι το τελικό δέσιμο της κρέμας.

Σε βουτυρωμένο ταψί στρώνονται τα μισά φύλλα κρούστας, καλύπτονται με την κρέμα και στη συνέχεια με τα υπόλοιπα. Το γλυκό ψήνεται στους 160°C για 45 λεπτά μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια.

Αμέσως μόλις βγει από τον φούρνο, το καυτό γαλακτομπούρεκο περιχύνεται με το σιρόπι. Το γλυκό αφήνεται να το απορροφήσει πλήρως πριν κοπεί και σερβιριστεί, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία παρασκευής του.

Το γαλακτομπούρεκο είναι ένα γλυκό παντός καιρού και κάθε εποχής. Στην Ελλάδα όταν έχουμε μεγάλη γιορτή είναι από τα πρώτα που μας έρχονται στο μυαλό όταν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι για να το κεράσουμε ή να το δωρίσουμε. Κι αν τα αγαπημένα μας ζαχαροπλαστεία το φτιάχνουν υπέροχο, στο σπίτι μπορούμε να το κάνουμε εξίσου καλό ή και ακόμα καλύτερο αρκεί να έχουμε παραδοσιακή συνταγή για να πετύχουμε πλούσια μεταξένια κρέμα και τα τραγανά φύλλα, σιροπιασμένα γενναιόδωρα. Παρακάτω σας δίνουμε μια κλασική συνταγή για το απολαύσετε φρέσκο και ζεστό, όπως ακριβώς του πρέπει.

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Φωτογραφία: Shutterstock

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο

Υλικά για 10 μερίδες﻿

1 πακέτο φύλλο κρούστας

500 γρ. αγελαδινό βούτυρο, λιωμένο

800 ml φρέσκο γάλα πλήρες

300 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

σπόροι από 1 φρέσκο λοβό βανίλιας ή 1 κ.γ. εκχύλισμα

250 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

5 αυγά

2 κ.σ. κορν φλάουρ

2 κ.σ. σιμιγδάλι ψιλό

μια πρέζα αλάτι

Για το σιρόπι

500 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

250 ml νερό

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

Εκτέλεση

Σιρόπι: Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε τη ζάχαρη με το νερό σε δυνατή φωτιά και ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να λιώσει. Μόλις πάρει βράση το αφήνουμε 5 λεπτά, ρίχνουμε το λεμόνι και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Κρέμα: Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά το γάλα, την κρέμα και τη βανίλια. Στο μπολ του μίξερ χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα τη ζάχαρη, τα αυγά, το κορν φλάουρ, το σιμιγδάλι και το αλάτι. Ρίχνουμε το μισό μείγμα των υγρών στο μείγμα των αυγών και συνεχίζουμε να χτυπάμε στο μίξερ, σε χαμηλή ταχύτητα. Τα αδειάζουμε όλα μαζί πίσω στην κατσαρόλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα με το σύρμα μέχρι να δέσει η κρέμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη.

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Σύνθεση: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160ºC στον αέρα. Βουτυρώνουμε καλά ένα μέτριο ορθογώνιο ταψί και στρώνουμε τα μισά φύλλα, αλείφοντας τα καλά με βούτυρο και ενδιάμεσα. Από πάνω απλώνουμε ομοιόμορφα την κρέμα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα. Διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα, κόβουμε ό,τι περισσεύει και στρώνουμε καλά για να μην εξέχουν. Ψήνουμε 45 λεπτά μέχρι να ροδίσει. Ξεφουρνίζουμε το γαλακτομπούρεκο και το σιροπιάζουμε κατευθείαν αμέσως. Αφήνουμε να απορροφήσει το σιρόπι, κόβουμε και σερβίρουμε.