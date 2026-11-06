Συνταγή: Εύκολη και γρήγορη μαρμελάδα μήλου -H ιδανική ποικιλία για μη βγει πολύ γλυκιά - iefimerida.gr

Με τραγανά ξινόμηλα, λίγη ζάχαρη και μπόλικη κανέλα φτιάχνουμε σπιτική μαρμελάδα που μοσχοβολάει και δεν λιγώνει. Σε 20 μόνο λεπτά είναι έτοιμη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η συγκεκριμένη μαρμελάδα ξινόμηλου ξεχωρίζει για τη βελούδινη υφή και την ισορροπημένη της γεύση. Η οξύτητά της είναι πιο ήπια από του φρέσκου φρούτου, ενώ η γλυκύτητά της είναι περιορισμένη, καθιστώντας την ιδανική για πολλαπλές χρήσεις.

Η παρασκευή ξεκινά τοποθετώντας τα τριμμένα μήλα, τη ζάχαρη, το νερό και την κανέλα σε μια κατσαρόλα. Το μείγμα θερμαίνεται σε μέτρια φωτιά και βράζει για 20 λεπτά, με τακτικό ανακάτεμα, μέχρι να αρχίσει να πήζει.

Στο τελικό στάδιο, προστίθενται ο χυμός λεμονιού και το αλάτι για να ολοκληρωθεί η γεύση. Αφού ελεγχθεί η πήξη της, η ζεστή μαρμελάδα μεταφέρεται αμέσως σε αποστειρωμένα βάζα για να κρυώσει και να σφραγίσει.

Για τη σωστή συντήρηση, η μαρμελάδα αποθηκεύεται σε σκιερό και δροσερό μέρος για έως έναν χρόνο. Μετά το άνοιγμα του βάζου, απαιτείται η τοποθέτησή της στο ψυγείο, όπου διατηρείται για περίπου έναν μήνα.

Οι μαρμελάδες είναι ένα γλυκό που επιτρέπουμε στον εαυτό μας συχνά, ακόμα και καθημερινά αφού εκτός από νόστιμες είναι και γεμάτες με τα οφέλη των φρούτων. Πολλές φορές μάλιστα 1-2 κουταλιές μαρμελάδα είναι ο εναλλακτικός τρόπος να φάμε τα φρούτα που μας κάνουν καλό, αλλά δεν είναι τα αγαπημένα μας. Μια περίπτωση υγιεινού φρούτου που δεν φημίζεται όμως για την απολαυστική γεύση του είναι το ξινόμηλο.

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Με μόνο 50 θερμίδες στα 100 γραμμάρια τα ξινόμηλα είναι ιδανικά για διατροφή. Πλούσια σε φυτικές ίνες, Κάλιο, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά μας δυναμώνουν και μας θωρακίζουν, ειδικά τώρα το φθινόπωρο που το ανοσοποιητικό μας έχει αυξημένες ανάγκες. Όμως, δυσκολευόμαστε να τα φάμε σκέτα, γι αυτό κι εμείς σας προτείνουμε να τα κάνετε μαρμελάδα. Ιδιαίτερα αν δεν σας αρέσουν οι πολύ γλυκές προσθήκες στο πρωινό σας και όχι μόνο, με αυτή τη συνταγή θα βρείτε τη λύση.

Αρωματική και βελούδινη, με οξύτητα πιο μαλακή από αυτή του φρέσκου φρούτου αλλά και με γλύκα πιο περιορισμένη από αυτή των υπόλοιπων μαρμελάδων απογειώνει το γιαούρτι, το ψωμί, τα κέικ, τα μπισκότα, ακόμα και τα ψητά κρέατα.

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Μαρμελάδα ξινόμηλο με κανέλα

Υλικά για 2 βάζα 400 γρ. το καθένα

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1 κιλό ξινόμηλα, ξεφλουδισμένα και τριμμένα

300 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

1 φλ. νερό

1 ξύλο κανέλας

χυμός από μισό λεμόνι

μια πρέζα αλάτι

Εκτέλεση

Βάζουμε όλα τα υλικά (εκτός από το λεμόνι και το αλάτι) σε μια κατσαρόλα και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα και αφήνουμε να κοχλάσει. Βράζουμε, για 20 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να πήξει το μείγμα. Προσθέτουμε το λεμόνι και το αλάτι και ανακατεύουμε για τελευταία φορά. Τσεκάρουμε σε πιατάκι, αν έχει δέσει σωστά και μεταφέρουμε σε αποστειρωμένα βάζα. Αφήνουμε ανάποδα μέχρι να κρυώσουν εντελώς.

Tip

Αποθηκεύστε τη μαρμελάδα σε σκιερό μέρος (τροφοθήκη, ντουλάπι κ.ο.κ.) για ένα χρόνο και μετά το άνοιγμα βάλτε την στο ψυγείο για ένα μήνα.