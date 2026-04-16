Συνταγή: Εύκολο εκμέκ με πασχαλινό τσουρέκι και κρέμα βανίλιας - iefimerida.gr

Με το πασχαλινό τσουρέκι που μας έμεινε, πλούσιο λεμονάτο σιρόπι και αφράτη κρέμα που γίνεται σε χρόνο μηδέν φτιάχνουμε ένα πεντανόστιμο γλυκό.

Μπορεί το Πάσχα να πέρασε αλλά οι γιορτές δεν τελείωσαν (Ζωοδόχου Πηγής, Κυριακή του Θωμά, Αγίου Γεωργίου κ.ο.κ.). Έχουμε λοιπόν ακόμα λόγους να φτιάχνουμε γλυκά για να κεράσουμε και να προσφέρουμε σε όσους έχουν την τιμητική τους. Επειδή όμως τις προηγούμενες μέρες φάγαμε πολλά και διάφορα, και σίγουρα το παρακάναμε λίγο όχι μόνο με την ποικιλία αλλά και με τις ποσότητες, καλό είναι να ετοιμάσουμε κάτι εύκολο και λίγο διαφορετικό. Με τη συνταγή που σας δίνουμε παρακάτω θα φτιάξετε ένα λαχταριστό διώροφο εκμέκ σε λιγότερο από μία ώρα, αρκεί να έχετε ένα έτοιμο τσουρέκι και μερικά βασικά υλικά (γάλα, αυγά, βούτυρο, ζάχαρη) στο ψυγείο και στα ντουλάπια σας. Όσο για τα αρωματικά του πάνε όλα, από λεμόνι και μαστίχα μέχρι πορτοκάλι και κανέλα, οπότε ακόμη κι αν δεν έχετε αυτά που σας προτείνουμε μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε και το αποτέλεσμα να βγει εξίσουμε μυρωδάτο και απολασυτικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Shutterstock

Συνταγή για διώροφο εκμέκ με τσουρέκι και κρέμα

Υλικά για 8-10 μερίδες﻿

2 τσουρέκια, κομμένα στη μέση (κατά μήκος)

Για το σιρόπι

500 γρ. νερό

500 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

ξύσμα και χυμός από ένα λεμόνι (ακέρωτο)

μια πρέζα αλάτι

Για την κρέμα

1,5 λίτρο γάλα φρέσκο

4 αυγά

500 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

6 κ.σ. κορν φλάουρ

½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας ή σπόροι από έναν φρέσκο λοβό

3 κ.σ. βούτυρο αγελάδος, σε θερμοκρασία δωματίου

½ φλ. αμύγδαλο φιλέ, καβουρδισμένο

Εκτέλεση

Σιρόπι: Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε μια κατσαρόλα και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να κοχλάσει. Ανακατεύουμε να λιώσει η ζάχαρη, βράζουμε για 5 λεπτά και αποσύρουμε. Αφήνουμε στην άκρη, για τουλάχιστον 1 ώρα, μέχρι να κρυώσει εντελώς.

Κρέμα: Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τα αυγά, τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ και χτυπάμε με σύρμα για 2-3 λεπτά. Προσθέτουμε το γάλα και τη βανίλια και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Ανακατεύουμε συνεχώς, για να μην κολλήσει και καεί η κρέμα και να μη σβολιάσει. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα για 5-7 λεπτά, μέχρι να δέσει, να πήξει καλά και να γίνει βελούδινη. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύνθεση: Σε ένα ταψί στρώνουμε τα κάτω κομμάτια των τσουρεκιών (με την κομμένη πλευρά προς τα επάνω) και με ένα κουτάλι τα περιχύνουμε με το σιρόπι (να βραχούν καλά παντού). Με μια σπάτουλα απλώνουμε από πάνω ομοιόμορφα τη μισή κρέμα. Συνεχίζουμε στρώνοντας τα επάνω κομμάτια των τσουρεκιών (πάλι με την κομμένη πλευρά προς τα επάνω) και τα σιροπιάζουμε και αυτά καλά. Απλώνουμε από πάνω την υπόλοιπη κρέμα και πασπαλίζουμε με το αμύγδαλο. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα να δέσουν οι στρώσεις μεταξύ τους και το γλυκό να είναι δροσερό (αλλά όχι παγωμένο). Κόβουμε και σερβίρουμε.

Tip

Αν τα τσουρέκια που θα χρησιμοποιήσετε είναι μακρουλές κοτσίδες βολεύει να τα βάλετε σε ταψί και να τα κόψετε σε τετράγωνα κομμάτια. Αν όμως είναι στρογγυλά τα τσουρέκια σας μπορείτε να φτιάξετε «τούρτα εκμέκ» σε πιατέλα και τη σερβίρετε κόβοντας την σε τρίγωνα.