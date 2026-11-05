Συνταγή για σπιτικά chicken tenders -Με τραγανή κρούστα και ζουμερό ψαχνό, έτοιμα σε 30΄ - iefimerida.gr

Το τηγανητό κοτόπουλο που τρώμε έξω και ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους γίνεται στο σπίτι μέσα σε ένα μισάωρο. Αρκεί να έχουμε κλασική συνταγή βήμα βήμα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το φιλέτο κοτόπουλου αλατοπιπερώνεται και αναμειγνύεται με μαρινάδα από γιαούρτι, πάπρικα και θυμάρι. Το μείγμα τοποθετείται στο ψυγείο και παραμένει για 2-3 ώρες ώστε το κρέας να μαλακώσει και να αρωματιστεί επαρκώς.

Μετά το μαρινάρισμα, τα φιλέτα στραγγίζονται και ετοιμάζεται ο σταθμός παναρίσματος. Κάθε κομμάτι περνά διαδοχικά από αλεύρι, χτυπημένα αυγά και τριμμένο ψωμί, διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψή του για τραγανή κρούστα.

Τα παναρισμένα φιλέτα τηγανίζονται σε άφθονο, καυτό ελαιόλαδο για περίπου 10 λεπτά. Απαιτείται τακτικό γύρισμα από όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσουν, να γίνουν τραγανά εξωτερικά αλλά να παραμείνουν ζουμερά εσωτερικά.

Τα έτοιμα chicken tenders αφαιρούνται με τρυπητή κουτάλα και τοποθετούνται σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να στραγγίξει το περιττό λάδι. Σερβίρονται αμέσως ζεστά, συνοδευόμενα από τηγανητές πατάτες και σάλτσες της επιλογής σας.

Όταν το παραγγέλνουμε στα αγαπημένα μας εστιατόρια ανυπομονούμε να έρθει στο τραπέζι καυτό για να το δαγκώσουμε και να ακούσουμε το χαρακτηριστικό «κρατς». Αφού φυσικά το βουτήξουμε πρώτα σε μελένια σως μουστάρδας, για να δροσίσει και να γίνει ακόμα πιο ζουμερό. Ο λόγος για το τηγανητό κοτόπουλο και συγκεκριμένα για τα chicken tenders που τα τελευταία χρόνια είναι στις δόξες τους στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα. Τα μαγαζιά που το φτιάχνουν και το πουλάνε, αποκλειστικά και όχι μόνο, έχουν κάθε μέρα ουρές ενώ οι λάτρεις θέλουν να μάθουν να το φτιάχνουν ίδιο και στο σπίτι. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαστε εμείς εδώ. Για να δώσουμε την πιο εύκολη συνταγή που αποδεικνύει ότι τα σπιτικά chicken tenders δεν θέλουν κόπο και παίδεμα αλλά τρόπο και λίγη παραπάνω προσοχή στη λεπτομέρεια.

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Φωτογραφία: Shutterstock

Σπιτικά chicken tenders

Υλικά για 4 άτομα

600 γρ. φιλέτο κοτόπουλο, από στήθος, κομμένο σε χοντρές λωρίδες

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2 κεσεδάκια γιαούρτι στραγγιστό

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

1 κ.γ. θυμάρι

1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κούπα μπαγιάτικο ψωμί τριμμένο ή φρυγανιά

3 αυγά, χτυπημένα (σε ένα μεγάλο βαθύ πιάτο)

ε.π. ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση

Ρίχνουμε το κοτόπουλο σε ένα μεγάλο τάπερ και αλατοπιπερώνουμε καλά. Σε ένα μπολ χτυπάμε με σύρμα το γιαούρτι, την πάπρικα και το θυμάρι. Περιχύνουμε το κοτόπουλο και ανακατεύουμε. Κλείνουμε με το καπάκι του τάπερ ή σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες. Στραγγίζουμε τα φιλέτα από τη μαρινάδα και τα απλώνουμε σε ένα πιάτο. Σε δύο δίσκους απλώνουμε το αλεύρι και το ψωμί και τους βάζουμε δίπλα δίπλα. Πλάι τους τοποθετούμε και το πιάτο με τα χτυπημένα αυγά. Περνάμε κάθε κομμάτι κοτόπουλο από το αλεύρι, τα αυγά και το ψωμί φροντίζοντας να καλυφθούν καλά. Σε ένα βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα ρίχνουμε μπόλικο ελαιόλαδο (στάθμη: 4-5 δάχτυλα) και ζεσταίνουμε καλά (να κάψει αλλά όχι να αρχίσει να καπνίζει) και ρίχνουμε μέσα λίγα λίγα τα παναρισμένα φιλέτα. Τηγανίζουμε για περίπου 10 λεπτά γυρίζοντάς τα από όλες τις πλευρές μέχρι να τραγανίσουν, να ροδίσουν αλλά να μείνουν μέσα ζουμερά. Βγάζουμε με μια τρυπητή κουτάλα σε πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας για να ρουφήξει το πολύ λάδι και σερβίρουμε ζεστά με πατάτες τηγανητές και την αγαπημένη μας σάλτσα (κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα κ.ο.κ.).

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Tips

-Αν έχετε το περιθώριο βάλτε το κοτόπουλο με το μείγμα του γιαουρτιού στο ψυγείο αποβραδίς. Όσο περισσότερο μείνει τόσο καλύτερα θα μαλακώσει και θα αρωματιστεί.

-Στο τηγάνισμα η κρούστα πρέπει να γίνει χρυσαφένια και τραγανή και μέσα τα tenders να μείνουν ζουμερά αλλά το ψαχνό να γίνει λευκό (χωρίς καθόλου ροζ σημεία) χωρίς να στεγνώσει. Για να τσεκάρετε το ελαιόλαδο αλλά και τον τρόπο που θα τηγανίσετε το κοτόπουλο κάντε μια δοκιμή με ένα κομμάτι και ύστερα προχωρήστε με τα υπόλοιπα ή τηγανίστε λίγα μαζί αλλά βγάλτε ένα και κόψτε το στη μέση για να βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμα πριν τα βγάλετε όλα από το τηγάνι.