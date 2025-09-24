Συνταγή: Λαχταριστά brownies -Ζουμερά και φουλ σοκολατένια, έτοιμα σε 30΄ - iefimerida.gr

Το πιο σοκολατένιο γλυκό του πλανήτη, τα brownies, γίνεται καλύτερο στο σπίτι και τρώγεται καυτό.

Είναι αδύνατο να μην αγαπάει κανείς τα brownies. Όχι μόνο γιατί είναι γεμάτα σοκολάτα, αλλά και επειδή διαθέτουν τον πιο απολαυστικό συνδυασμό υφών: τραγανή επιφάνεια και μαλακή καρδιά.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι, ενώ έχουμε συνηθίσει να τα απολαμβάνουμε έξω, το να τα φτιάξουμε στο σπίτι είναι απλούστατο και γρήγορο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τηρήσουμε ευλαβικά τον χρόνο ψησίματος, ώστε να γίνουν τέλεια. Και, φυσικά, να έχουμε μια συνταγή που να βγαίνει, όπως αυτή που σας δίνουμε παρακάτω:

Ζουμερά και φουλ σοκολατένια brownies / Φωτογραφία: Shutterstock

Υλικά για 8-10 κομμάτια

600 γρ. μαύρη κουβερτούρα, χοντροκομμένη

400 γρ. βούτυρο αγελαδινό

8 αυγά

300 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο

300 γρ. φουντούκια, χοντροκομμένα

Εκτέλεση

Λιώνουμε τα 400 γρ. της κουβερτούρας μαζί με το βούτυρο σε μπεν μαρί, ανακατεύοντας απαλά με μια σπάτουλα σιλικόνης. Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε με το φτερό, σε μέτρια ταχύτητα, τα αυγά και τη ζάχαρη, μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσουν. Συνεχίζουμε το χτύπημα και προσθέτουμε το μείγμα της λιωμένης κουβερτούρας και λίγο λίγο το αλεύρι. Σταματάμε το μίξερ, ρίχνουμε την υπόλοιπη κουβερτούρα και τα φουντούκια και ανακατεύουμε απαλά με τη σπάτουλα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα. Στρώνουμε ένα μέτριο ορθογώνιο ταψί (20x32 εκ.) με λαδόκολλα και στρώνουμε μέσα ομοιόμορφα το μείγμα. Ψήνουμε για 20 λεπτά μέχρι να δημιουργηθεί λεπτή κρούστα στην επιφάνεια του γλυκού αλλά μέσα να παραμείνει πολύ μαλάκο (οριακά ρευστό). Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς, κόβουμε και σερβίρουμε.

Tip

﻿Μια παραλλαγή για ακόμα πιο φανατικούς της σοκολάτας: Αντί για τριμμένη μαύρη κουβερτούρα και φουντούκια, μπορείτε να βάλετε μέσα στο γλυκό τρία διαφορετικά είδη σοκολάτας. Για τα παραπάνω υλικά θα χρειαστείτε 100 γρ. μαύρη κουβερτούρα, 100 γρ. κουβερτούρα γάλακτος και 100 γρ. λευκή κουβερτούρα, όλες χοντροκομμένες.