Συνταγή: Αρνί γιουβέτσι για το τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου -Νόστιμο και μελωμένο - iefimerida.gr

Τον Δεκαπενταύγουστο μαγειρεύουμε γιορτινά, ειδικά όταν έχουμε τιμώμενα πρόσωπα στο σπίτι. Γι αυτό κι εμείς σας προτείνουμε ένα παραδοσιακό πιάτο με αρνί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το αρνί σοτάρεται σε δυνατή φωτιά μέχρι να ροδίσει καλά από όλες τις πλευρές και αφαιρείται προσωρινά. Στη συνέχεια, στην ίδια κατσαρόλα, το κριθαράκι καβουρδίζεται ελαφρά για 1-2 λεπτά μέχρι να γυαλίσει και αποσύρεται.

Στην κατσαρόλα σοτάρονται το κρεμμύδι και το σκόρδο, προστίθεται ο πελτές με τα μπαχαρικά και σβήνονται με κόκκινο κρασί. Ο πάτος της κατσαρόλας ξύνεται για να ενσωματωθούν όλες οι γεύσεις στη σάλτσα.

Το κρέας επιστρέφει στην κατσαρόλα μαζί με ψιλοκομμένες ντομάτες και ζωμό. Το μείγμα αφήνεται να πάρει βράση και μαγειρεύεται σκεπασμένο για μία ώρα, μέχρι το αρνί να μαλακώσει και να δέσει η σάλτσα.

Το περιεχόμενο της κατσαρόλας μεταφέρεται σε γάστρα μαζί με το κριθαράκι και επιπλέον ζωμό. Το φαγητό ψήνεται σκεπασμένο για 30 λεπτά και ξεσκέπαστο για άλλα 10, μέχρι να μελώσει και να απορροφήσει τα υγρά.

Άλλοι το λένε «Μικρό Πάσχα» και άλλοι «Πάσχα του καλοκαιριού». Σε κάθε περίπτωση, ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια σπουδαία γιορτή που οι Έλληνες τιμούν με πληθωρική κρεατοφαγία. Οι εκκλησίες είναι πολλές και τα πανηγύρια ακόμα περισσότερα, οπότε είτε είμαστε διακοπές, είτε στο χωριό είτε στην πόλη, σίγουρα θα βρούμε κάπου να πάμε να το γλεντήσουμε και φυσικά να φάμε αναλόγως. Σουβλιστά, φουρνιστά και μαγειρευτά, τα παραδοσιακά φαγητά της ημέρας με πρωταγωνιστές το αρνί, το κατσίκι, το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά είναι διαφορετικά από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη. Γι' αυτό κι εμείς εμπνεόμαστε από τα ήθη και τα έθιμα της ημέρας και σας προτείνουμε να φτιάξετε ένα γιουβέτσι, νόστιμο και μελωμένο, με αρνί.

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Φωτογραφία: Shutterstock

Αρνί γιουβέτσι

Υλικά για 4-6 μερίδες

½ κιλό αρνίσια σπάλα (με κόκαλο), κομμένη σε μερίδες

500 γρ. μέτριο κριθαράκι

8 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδo

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

4 κόκκοι μπαχάρι

1 ξύλο κανέλας

2 φύλλα δάφνη

1 ποτήρι κρασιού κόκκινο ξηρό κρασί

6 μεγάλες ντομάτες, ψιλοκομμένες

μια πρέζα ζάχαρη

4 ποτήρια ζωμό κρέατος (σπιτικό ή ψυγείου), καυτό

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε για 5 λεπτά το αρνί από όλες τις πλευρές μέχρι να ροδίσει καλά. Το βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε μια πιατέλα και χαμηλώνουμε τη φωτιά (από δυνατή σε μέτρια). Ρίχνουμε το κριθαράκι, ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα για 1-2 λεπτά μέχρι να γυαλίσει και το βγάζουμε σε ένα μπολ. Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο για 1-2 λεπτά, να γυαλίσουν. Ρίχνουμε τον πελτέ και τα μπαχαρικά και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά μέχρι να καβουρδιστούν και να μυρίσουν (να πιάσει ελαφρά στον πάτο της κατσαρόλας). Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε ένα λεπτό να εξατμιστεί το αλκοόλ. Ανακατεύουμε ξύνοντας τον πάτο της κατσαρόλας με την κουτάλα για να διαλυθεί καλά ό,τι έχει κολλήσει. Επιστρέφουμε το κρέας στην κατσαρόλα και ρίχνουμε τις ντομάτες, τη ζάχαρη, τα 3 ποτήρια από τον ζωμό και μπόλικο πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Σκεπάζουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε για 1 ώρα, μέχρι το κρέας να μαλακώσει αρκετά και να μείνει με μπόλικα ζουμιά.

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Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C, αέρα ή αντιστάσεις. Αδειάζουμε προσεκτικά το περιεχόμενο της κατσαρόλας σε μια μεγάλη γάστρα ή βαθύ ταψί και μοιράζουμε το κριθαράκι ανάμεσα στα κομμάτια του αρνιού. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό (ή ζωμό), αλατοπιπερώνουμε καλά και ανακατεύουμε προσεκτικά. Κλείνουμε καλά τη γάστρα με το καπάκι της ή με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο, αν χρησιμοποιήσουμε ταψί. Ψήνουμε για 30 λεπτά και ξεσκεπάζουμε. Συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 10 λεπτά μέχρι να μελώσει το φαγητό, να ροδίσει από πάνω και να δημιουργηθεί μια λεπτή κρούστα. Ξεφουρνίζουμε όσο έχει ακόμα λίγα παραπάνω υγρά και αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για 15-20 λεπτά και να τα απορροφήσει. Σερβίρουμε ζεστό.

Tip

Στο γιουβέτσι ταιριάζει πολύ το τριμμένο τυρί, ειδικά το κεφαλοτύρι, η γραβιέρα και το κασέρι τού πάνε γάντι.