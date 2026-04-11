Συνταγές: Τζατζίκι, τυροκαυτερή και μελιτζανοσαλάτα -Απογειώνουν το πασχαλινό τραπέζι - iefimerida.gr

Με δροσερό γιαούρτι, δυνατά τυριά, φρέσκα λαχανικά και μπόλικα μυρωδικά φτιάχνουμε τα πιο νόστιμα συνοδευτικά για το σουβλιστό αρνί και όχι μόνο.

Κάθε ελληνικό πασχαλινό τραπέζι που σέβεται τον εαυτό του είναι γεμάτο ψητά κρεατικά και μεζέδες. Εκείνα όμως που κάνουν πάντα τη διαφορά και απογειώνουν το σύνολο είναι τα γύρω γύρω. Πατάτες, σαλάτες, πίτες και φυσικά αλοιφές. Εκείνες οι πολύχρωμες κρεμώδεις νοστιμιές που είτε μπαίνουν σε γαβάθες στη μέση του τραπεζιού είτε σκορπίζονται σε μικρά μπολάκια σε κάθε γωνιά του. Μπορούμε να τις βρούμε στην αγορά σε πολλές και διάφορες παραλλαγές αλλά σε ένα τραπέζι που είναι όλα χειροποίητα είναι καλύτερα να τις φτιάξουμε μόνοι μας. Έτσι κι αλλιώς είναι οι πιο εύκολες και γρήγορες παρασκευές.

Τζατζίκι

Υλικά για 500 γρ.

2 κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι

1 αγγούρι, καθαρισμένο και τριμμένο

4 σκελίδες σκόρδου, καθαρισμένες και λιωμένες στο μούλτι

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

2 κ.σ. ξίδι

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2-3 κ.σ. άνηθος, ψιλοκομμένος

Εκτέλεση

Στύβουμε καλά το αγγούρι και το βάζουμε σε σουρωτήρι μαζί με μπόλικο αλάτι. Αλατίζουμε και αφήνουμε να στραγγίσει πάρα πολύ καλά. Το μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά και μπόλικο πιπέρι. Ανακατεύουμε πολύ καλά, σκεπάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο. Σερβίρουμε πασπαλίζοντας με λίγο ψιλοκομμένο άνηθο.

Τυροκαυτερή

Υλικά για 500 γρ.

250 γρ. φέτα σκληρή βαρελίσια, τριμμένη

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό

1 πιπεριά τσίλι, καθαρισμένη και λιωμένη στο μούλτι

4 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και ανακατεύουμε πολύ καλά με σύρμα ή κουτάλι μέχρι σχεδόν να λιώσουν και να ενωθούν. Σερβίρουμε με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω.

Μελιτζανοσαλάτα

Υλικά για 500 γρ.

1,5 κιλό μελιτζάνες, ολόκληρες, ψημένες στον φούρνο ή στη σχάρα

6 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

χυμός από ένα λεμόνι

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες από κοτσάνια και φλούδες και σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε την ψημένη ψίχα τους. Λιώνουμε με ένα πιρούνι και προσθέτουμε το λάδι, το λεμόνι και μπόλικο αλατοπίπερο. Ανακατεύουμε πολύ καλά και σερβίρουμε.

Tip

Ψήστε τις μελιτζάνες σε δυνατή φωτιά για 10 λεπτά μέχρι να μαυρίσει εντελώς η φλούδα τους και να μαλακώσουν πολύ μέσα.