Helena και Vikki: Οι Ελληνοαυστραλές πίσω από το «Opa» -80 συνταγές από ελληνικές ταβέρνες σε όλο τον κόσμο - iefimerida.gr

Η Helena και η Vikki Moursellas είναι Ελληνοαυστραλές δίδυμες που αγαπούν τη μαγειρική και την ελληνική κουζίνα. Είναι σεφ, συγγραφείς βιβλίων μαγειρικής και δημιουργοί περιεχομένου γύρω από το φαγητό.

Τα δύο κορίτσια είναι από την Αδελαΐδα της Νότιας Αυστραλίας και η μαγειρική τους είναι έντονα επηρεασμένη από την Ελληνίδα γιαγιά τους, την Κούλα, καθώς και από τις ελληνικές οικογενειακές παραδόσεις και τις ταβέρνες του τόπου μας.

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«OPA! Recipes inspired by Greek tavernas»

Έγιναν ευρέως γνωστές ως φιναλίστ στο τηλεοπτικό σόου της χώρας τους «My Kitchen Rules» το 2014, όπου ξεχώρισαν με πιάτα εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα. Ακριβώς αυτή η επιτυχία τις οδήγησε στην έκδοση του πρώτου τους βιβλίου μαγειρικής, «Taking You Home: Simple Greek Food for Friends & Family» το 2015.

Αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική, κυκλοφόρησαν το δεύτερο βιβλίο μαγειρικής τους, «Peináo: A Greek Feast For All», το 2023, το οποίο γρήγορα έγινε μπεστ σέλερ, κατέκτησε την κορυφή των λιστών του Amazon, πωλήθηκε στο Harrods και επανεκτυπώθηκε δύο φορές.

Τώρα, ήρθε η ώρα για το τρίτο τους βιβλίο μαγειρικής που έχει τίτλο «OPA! Recipes inspired by Greek tavernas».

Οι δίδυμες αδελφές δραστηριοποιούνται ως σεφ, food stylists, δημιουργοί συνταγών και δημιουργοί περιεχομένου

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Συνταγές για κλασικά πιάτα της ελληνικής ταβέρνας

Το πιο πρόσφατο βιβλίο τους, OPA!, περιλαμβάνει 80 συνταγές εμπνευσμένες από τις ελληνικές ταβέρνες.

Το «ΟΠΑ» είναι μια φράση που αποτυπώνει τη ζεστασιά της ελληνικής κουλτούρας, μια έκφραση που στην Ελλάδα έχει πολλές σημασίες ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται από χαρά έως ενθουσιασμό, από γιορτή έως έκπληξη.

Για την Ελένη και τη Βίκυ Μουρσελλά είναι μια φράση που αποτυπώνει καλύτερα την ουσία της πλούσιας γαστρονομικής κουλτούρας της Ελλάδας, καθιστώντας την το φυσικό ομώνυμο του τελευταίου τους βιβλίου.

Με συνταγές για όλα τα κλασικά πιάτα της ταβέρνας, όπως το κλεφτικό αρνί, τη χωριάτικη σαλάτα και τις πατάτες τηγανητές με φέτα κατσικίσια και ρίγανη, καθώς και εμπνευσμένες συνταγές, όπως γαρίδες με φινόκιο και βούτυρο κάππαρης ή πιπεριές γεμιστές με ελληνικά τυριά.

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Το «OPA!» είναι μια ζωντανή γιορτή του φαγητού, της ατμόσφαιρας και των παραδόσεων που συναντά κανείς στις αγαπημένες ταβέρνες της Ελλάδας.

Με 80 νόστιμες συνταγές και συναρπαστικές ιστορίες που αναδεικνύουν εμβληματικά πιάτα και τους παθιασμένους ανθρώπους πίσω από αυτά στα εστιατόρια, το βιβλίο αυτό μας προσκαλεί στην καρδιά της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας.



Οι δίδυμες αδελφές δραστηριοποιούνται ως σεφ, food stylists, δημιουργοί συνταγών και δημιουργοί περιεχομένου.

Μαζί, η Έλενα και η Βίκυ μοιράζονται την αγάπη τους για την ελληνική κουζίνα με τον κόσμο, συνδυάζοντας τη γαστρονομική τους εμπειρία με τη δημιουργικότητα και τη βαθιά εκτίμηση για την κληρονομιά τους. Είτε μέσω βιβλίων μαγειρικής, ψηφιακού περιεχομένου είτε μέσω συνεργασιών με μάρκες, παραμένουν πάντα παθιασμένες με το να κάνουν την ελληνική κουζίνα προσιτή, ζωντανή και γεμάτη γεύση.