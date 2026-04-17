Συνταγές: 2 smoothies με φρούτα και λαχανικά -Νόστιμα και δυναμωτικά - iefimerida.gr

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι μας στην αποτοξίνωση, μετά το Πάσχα. Συνδυάστε τα σε λαχταριστά ροφήματα και απολαύστε τα με μπόλικο πάγο.

Μετά την πλούσια κρεατοφαγία και τα μπόλικα πασχαλινά γλυκά θέλουμε να ελαφρύνουμε τη διατροφή μας. Ευτυχώς, σε αυτό βοηθάει η εποχή που είναι γεμάτη ζουμερά φρούτα και τραγανά λαχανικά αλλά και ο καιρός που ανοίγει σιγά σιγά και προσφέρεται για δροσερές απολαύσεις. Ροφήματα που γίνονται γρήγορα με ένα μούλτι και μερικά παγάκια είναι ό,τι χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση. Πλούσια smoothies που μας χορταίνουν και προσφέρουν στον οργανισμό μας βιταμίνες, ενέργεια και δύναμη, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ιδού δύο light προτάσεις, χωρίς ζάχαρη και λιπαρά, που θα σας φτιάξουν τη μέρα.

Φωτογραφία: Unsplash

Smoothie με μύρτιλλα και σέλερι

Υλικά για 2 ποτήρια

100 γρ. μύρτιλλα

1 ακτινίδιο

1 μεγάλο κλωνάρι σέλερι, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

2 κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι

2 κ.σ. μέλι

4 φύλλα μέντας

Εκτέλεση

Ρίχνουμε όλα τα υλικά στο μούλτι μαζί με δυο χούφτες πάγο και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να λιώσουν εντελώς και να γίνουν ένα βελούδινο μείγμα. Μοιράζουμε σε δύο ποτήρια και σερβίρουμε με μερικά φύλλα μέντας και λίγα μύρτιλλα από πάνω.

Tip

Αν δεν θέλετε το smoothie σας τόσο παγωμένο βάλτε τον μισό πάγο ή μην βάλετε καθόλου πάγο αλλά τοποθετήστε το στο ψυγείο για μισή ώρα πριν το πιείτε.

Φωτογραφία: Unsplash

Smoothie με κόκκινα φρούτα και αγγούρι

Υλικά για 2 ποτήρια

100 γρ. κόκκινα φρούτα ανάμεικτα (φράουλες, φραγκοστάφυλλα, σμέουρα, κράνμπερι)

100 γρ. ντοματίνια

1 πράσινο μήλο, χοντροκομμένο

2 κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι

2 κ.σ. μέλι

4 φύλλα βασιλικού ή δυόσμου

Εκτέλεση

Ρίχνουμε όλα τα υλικά στο μούλτι μαζί με 8-10 μεγάλα παγάκια και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να λιώσουν και να ομογενοποιηθούν. Μοιράζουμε το μείγμα σε δύο ποτήρια και σερβίρουμε με λίγα δυο φύλλα βασιλικού ή δυόσμου και λίγα φραγκοστάφυλλα από πάνω.

Tip

Για πιο ελαφριά υφή και γεύση αντί για γιαούρτι χρησιμοποιήστε φρέσκο γάλα ή γάλα βρώμης (vegan εκδοχή).