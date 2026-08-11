Σταματήστε να βάζετε τις μπανάνες σε φρουτιέρες, καθώς υπάρχει εύκολος τρόπος αποθήκευσης που τις διατηρεί χωρίς να μαυρίζουν - iefimerida.gr

Οι μπανάνες αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή και υγιεινά σνακ, όμως έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα να ωριμάζουν πολύ γρήγορα και σύντομα αρχίζουν να μαυρίζουν και να μαλακώνουν.

Η αγορά ενός ολόκληρου τσαμπιού από το σούπερ μάρκετ συχνά σημαίνει ότι αρκετές μπανάνες θα έχουν ήδη γίνει καφέ και πολύ μαλακές προτού προλάβουμε να τις καταναλώσουμε, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα σκουπίδια.

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Σε θερμοκρασία δωματίου, οι μπανάνες συνήθως διατηρούνται φρέσκες για περίπου δύο έως έξι ημέρες, ανάλογα βέβαια και με το πόσο ώριμες ήταν όταν αγοράστηκαν.

Μόλις ωριμάσουν πλήρως, όμως, η διαδικασία επιταχύνεται σημαντικά και μέσα σε λίγες ημέρες η υφή και η γεύση τους μπορεί να έχουν αλλάξει αισθητά. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού κάνουν μάλιστα την κατάσταση ακόμη δυσκολότερη.

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο

Ωστόσο, υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να επιβραδύνει την ωρίμανση. Τυλίξτε τα κοτσάνια των μπανανών με αλουμινόχαρτο.

Ο λόγος είναι το αιθυλένιο, ένα φυσικό αέριο που παράγουν τα φυτά και το οποίο ενεργοποιεί και επιταχύνει την ωρίμανση. Το αιθυλένιο προκαλεί τη μετατροπή των αμύλων σε σάκχαρα και τη διάσπαση των κυτταρικών τοιχωμάτων, με αποτέλεσμα οι πράσινες μπανάνες να γίνονται κίτρινες και πιο γλυκές, ενώ οι ήδη ώριμες να αρχίζουν σταδιακά να αποκτούν καφέ χρώμα.

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Σύμφωνα με το Food Republic, οι μπανάνες είναι από τα φρούτα που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες αιθυλενίου. Το μεγαλύτερο μέρος του αερίου απελευθερώνεται από το εκτεθειμένο κοτσάνι, γι' αυτό και το τύλιγμά του μπορεί να περιορίσει την εξάπλωσή του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Food Republic, «το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αερίου απελευθερώνεται μέσω του εκτεθειμένου κοτσανιού του φρούτου», ενώ το τύλιγμα της κορυφής του τσαμπιού με αλουμίνιο «βοηθά να παγιδευτεί μέρος του αιθυλενίου». Με αυτόν τον τρόπο επιβραδύνεται το μαύρισμα και δίνεται περισσότερος χρόνος για να καταναλωθούν οι μπανάνες.

Φρέσκες μπανάνες για περισσότερες μέρες

Αν δεν υπάρχει αλουμινόχαρτο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεμβράνη τροφίμων, με τις δύο λύσεις να είναι οικονομικές και να κοστίζουν συνήθως λιγότερο από δύο ευρώ στα περισσότερα σούπερ μάρκετ.

Οι ειδικοί συνιστούν, επίσης, να κρατάτε τις μπανάνες μακριά από άλλα φρούτα αφού τυλίξετε τα κοτσάνια τους. Το αιθυλένιο μπορεί να επιταχύνει την ωρίμανση γειτονικών φρούτων, όπως τα μήλα, τα αχλάδια και τα passion fruit.

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Αντίθετα, τα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια και τα λεμόνια, δεν επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο.

Μια ακόμη πρακτική λύση είναι να κρεμάτε τις μπανάνες σε ειδική βάση ή γάντζο για μπανάνες. Έτσι παραμένουν μακριά από τα υπόλοιπα φρούτα, ενώ παράλληλα αποφεύγονται τα χτυπήματα και οι μελανιές που μπορεί να δημιουργηθούν όταν τις αφήνουμε πάνω στον πάγκο της κουζίνας.