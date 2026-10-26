Σκορδαλιά με πατάτα ή ψωμί; Η μία βγαίνει βελούδινη, η άλλη αφράτη -Ποια να διαλέξετε - iefimerida.gr

Η σκορδαλιά κυριαρχεί σε κάθε τραπέζι στις εθνικές επετείους, με το αιώνιο δίλημμα που δημιουργείται είναι για τον αν είναι καλύτερη η παρασκευή με πατάτα ή με ψωμί.

Αρκετοί δεν καταλαβαίνουν τις διαφορές και συνήθως επιλέγουν τη συνταγή που θεωρούν ευκολότερη, χωρίς να εξετάζουν ότι και οι δύο περιπτώσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στο οικονομικό σκέλος δεν υπάρχουν διαφορές. Έτσι, αν έχετε αρκετές πατάτες, τότε καλό είναι να φτιάξετε σκορδαλιά με πατάτες, ενώ αν έχετε αρκετό μπαγιάτικο ψωμί ή ψωμί στην κατάψυξη, καλό είναι να φτιάξετε σκορδαλιά με ψωμί.

Μπακαλιάρος και σκορδαλιά με ψωμί / Φωτογραφία: Shutterstock

Τα υλικά που πρέπει να έχετε για να φτιάξετε σκορδαλιά με πατάτα

700-800 γρ. πατάτες βρασμένες

3 σκελίδες σκόρδο

60 γρ. ξύδι λευκό

230 γρ. ελαιόλαδο

Τι θα χρειαστείτε για να φτιάξετε σκορδαλιά με ψωμί



1 κιλό μπαγιάτικο λευκό ψωμί χωρίς την κόρα του (πολυτελείας)

60 γρ. ξύδι λευκό

Αλάτι

260 γρ. ελαιόλαδο

3 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένο στο μούλτι με μια κ.σ. ελαιόλαδο

Οι διαφορές στην εκτέλεση

Η σκορδαλιά με πατάτα είναι λίγο πιο μπελαλίδικη, γιατί πρέπει να βράσετε τις πατάτες και να τις καθαρίσετε, ενώ στην σκορδαλιά με ψωμί έχετε μόνο να μουσκέψετε το ψωμί.

Στην περίπτωση που δεν έχετε χρόνο και τρέχετε τελευταία στιγμή, η σκορδαλιά με ψωμί είναι η ιδανική επιλογή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφορά στην υψή

Η σκορδαλιά με πατάτα είναι αφράτη και έχει περισσότερο την μορφή του πουρέ, κάτι που είναι λογικό. Σε περίπτωση που θέλετε μία χορταστική και «βαριά» σκορδαλιά, τότε πρέπει να επιλέξετε την παρασκευή με την πατάτα.

Σκορδαλιά με πατάτα / Φωτογραφία: Shutterstock

Όσον αφορά την σκορδαλιά με ψωμί, είναι πιο βελούδινη, θυμίζοντας μους, κάτι που σημαίνει ότι είναι πιο ελαφριά.

Η διαφορά στις θερμίδες

Μπορεί σε ένα εορταστικό τραπέζι οι θερμίδες να μην έχουν σημασία, όμως υπάρχουν διαφορές μεταξύ της σκορδαλιάς με πατάτα και της σκορδαλιάς με ψωμί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η μία μερίδα σκορδαλιά με πατάτα έχει 270 θερμίδες και 1,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα. Αντίθετα, η μία μερίδα σκορδαλιά με ψωμί έχει λιγότερες θερμίδες (255), αλλά περισσότερα γραμμάρια πρωτεΐνης.

Συμπερασματικά οι διαφορές είναι ελάχιστες και όλα είναι θέμα γούστου, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις και χρόνου.