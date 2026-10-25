Σαντορίνη: Ρεκόρ Guinness με 370 συμμετέχοντες σε γευσιγνωσία λεοντόψαρου - iefimerida.gr

Συνολικά 370 άνθρωποι συμμετείχαν στη γευσιγνωσία λεοντόψαρου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 250 συμμετοχών στο πλαίσιο προσπάθειας για την κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ Guinness.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον χώρο Santo 1911, με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου GuardIAS.

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Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές συνταγές με βασικό συστατικό το λεοντόψαρο (Pterois miles), ένα εισβολικό ξενικό είδος που εξαπλώνεται στη Μεσόγειο και απειλεί τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η παρουσία του επηρεάζει τα τοπικά οικοσυστήματα, καθώς τρέφεται με αυτόχθονα ψάρια και ασπόνδυλα.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να αναδείξει πώς η αξιοποίηση του λεοντόψαρου στη γαστρονομία μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για στοχευμένη αλιεία, συμβάλλοντας στον περιορισμό των πληθυσμών του και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του.

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Στην εκδήλωση συμμετείχαν καταξιωμένοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες της εστίασης, αλιείς, εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι του νησιού. Μέσα από τις γαστρονομικές δημιουργίες τους, ανέδειξαν τις δυνατότητες αξιοποίησης του συγκεκριμένου είδους, συνδέοντας την τοπική γαστρονομία με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η δράση αποτέλεσε την κορύφωση μιας ευρύτερης προσπάθειας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις των εισβολικών ειδών στη Μεσόγειο. Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής κοινότητας, αλιευτικού κλάδου, επαγγελματιών της γαστρονομίας και τοπικών κοινωνιών.

Η μαζική συμμετοχή στη γευσιγνωσία έφερε το περιβαλλοντικό ζήτημα πιο κοντά στους πολίτες, προβάλλοντας μια εναλλακτική προσέγγιση για τη διαχείριση του λεοντόψαρου, με όχημα την ενημέρωση, την καινοτομία και τη γαστρονομία.